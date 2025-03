Después de siete emocionantes episodios, llega a su final la tercera temporada de “Reacher”. ¿Cuándo y a qué hora ver el capítulo 8 de la exitosa serie de acción? En esta nota, te lo contamos. Antes te precisamos que la entrega tres se basa en la novela “Persuader” (en español: “El inductor”) de Lee Child, donde el protagonista llega hasta el corazón de una extensa operación criminal cuando intenta rescatar a un informante encubierto de la DEA.

Alan Ritchson interpreta a Jack Reacher a lo largo de la tercera temporada de "Reacher", tal como lo viene haciendo desde el principio (Foto: Amazon Studios)

FECHA PARA VER EL EPISODIO 8 DE “REACHER 3”

El episodio 8 de la temporada 3 de “Reacher”, titulado “Asunto inconcluso”, se estrena este jueves 27 de marzo de 2025 por Amazon Prime Video.

HORA PARA VER EL EPISODIO 8 DE “REACHER 3”

El capítulo “Asunto inconcluso” se emitirá a las 3:00 a.m. (ET), aunque no en todas las zonas horarias. Así tenemos:

12:00 a.m. (hora del Pacífico)

5:00 a.m. (hora de Brasil)

8:00 a.m. (hora del Reino Unido)

10:00 a.m. (hora de Europa Central)

1:30 p.m. (hora estándar de India)

7:00 p.m. (hora de Australia)

9:00 p.m. (hora de Nueva Zelanda)

En la tercera temporada de "Reacher", Brian Tee asume el rol de Francis Xavier Quinn. Aparentemente, él no logra reconocer a nuestro protagonista debido a las secuelas del incidente por el que fue dado por muerto (Foto: Amazon Studios)

LINK PARA VER EL EPISODIO 8 DE “REACHER 3”

“Reacher” es una serie original de Amazon Prime Video; por tanto, para ver el último capítulo del drama basado en los libros escritos por Jim Grant necesitas una suscripción al servicio de streaming.

¿QUÉ VEREMOS EN EL EPISODIO 8 DE “REACHER” TEMPORADA 3?

No solamente el encuentro entre Reacher y Quinn será uno de los eventos más emocionantes, también el exoficial militar tendrá una pelea con Paulie al final de esta temporada; por tanto, el protagonista tendrá mucho que hacer y demostrar.

Si nos basamos en el título “Asuntos pendientes”, Reacher se vengará de Quinn por el asesinato de Dominique Kohl, aunque la venganza será muy complicada porque deberá a enfrentarse a otros matones de Quinn.

Por tanto, tras este final tendremos que esperar hasta la cuarta temporada de la exitosa serie, que fue confirmada y llegará a Amazon Prime Video en 2026.

Brian Tee como Francis Xavier Quinn y Olivier Richters como Paul "Paulie" van Hoven en una escena de la tercera temporada de la serie "Reacher" (Foto: Amazon Studios)

¿CUÁNTO DURARÁ EL EPISODIO 8 DE “REACHER 3”?

La mayoría de los episodios de la tercera entrega de “Reacher” ha durado alrededor de 50 minutos, por lo que este último episodio tendrá ese promedio de duración, pues tiene 52 minutos.