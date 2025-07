Después de una fatídica reunión con su familia, Dream of the Endless (Tom Sturridge) se enfrenta a una decisión imposible tras otra mientras intenta salvarse a sí mismo, a su reino y al mundo despierto de las consecuencias de sus errores pasados en la segunda temporada de “Sandman”, drama de fantasía y terror de Netflix basado la serie de historietas homónima, creada por Gaiman y publicada por Vertigo/DC Comics. Pero ¿se trata de la última entrega o habrá una tercera?

“Esta temporada trata sobre cómo Dream tiene que asumir la responsabilidad de su arrogancia, su ignorancia y sus sentimientos, que ni siquiera admite tener. Pero tarde o temprano, todos tenemos que reconocer que las dificultades que enfrentamos a menudo son producto de nuestra propia creación. Dream ahora debe decidir qué hacer al respecto”, explicó el showrunner, productor ejecutivo y escritor Allan Heinberg a Tudum.

La segunda temporada de “Sandman” adapta varias historias favoritas de los fans de los cómics, incluidas las colecciones Season of Mists, Brief Lives, The Kindly Ones, The Sandman: Overture, Tales in the Sand, A Midsummer Night’s Dream, The Song of Orpheus, Thermidor y The Tempest, entre otras.

Ruairi O'Connor es el encargado de dar vida a Orfeo en la segunda temporada de "Sandman" (Foto: Netflix)

“SANDMAN” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. “Sandman” no tendrá una tercera temporada, ya que Netflix anunció que la segunda, que se divide en dos volúmenes, sería la última de la popular serie. El volumen 1 (episodios 1 a 6) se estrenará el 3 de julio, seguido del volumen 2 (episodios 7 a 11) el 24 de julio. Además, un episodio extra especial se lanzará el 31 de julio.

“La serie ‘Sandman’ siempre se ha centrado exclusivamente en la historia de Dream, y en 2022, cuando revisamos el material restante de Dream de los cómics, supimos que solo teníamos suficiente historia para una temporada más”, aseguró el showrunner Allan Heinberg a Netflix.

Asimismo, agregó: “Estamos sumamente agradecidos con Netflix por reunir al equipo y brindarnos el tiempo y los recursos para realizar una adaptación fiel que esperamos sorprenda y deleite a los lectores fieles de los cómics, así como a los fans de nuestra serie”.

En la entrevista con Tudum, el showrunner también habló sobre cómo fue trabajar en los últimos episodios. “Creo que todos entendimos desde el principio que una serie como ‘The Sandman’ es extremadamente inusual. Y que hemos tenido mucha suerte de haber podido realizarla.”

“Saber que esta era nuestra última temporada —sabiendo hacia dónde nos dirigíamos en cuanto a la historia— nos permitió prepararnos y planificar para aprovechar al máximo nuestro tiempo y presupuesto. Y disfrutar del proceso, y de cada uno, al máximo, ya que sabíamos que esta sería la última vez que trabajaríamos juntos para contar esta extraordinaria, loca y conmovedora historia”, señaló Heinberg.

Por otro lado, el episodio extra se centrará en la Muerte, interpretada por Kirby Howell-Baptiste, y será el último episodio de la serie, pero aún no se ha revelado la historia que adaptará.

Clive Russell interpreta a Odín y Freddie Fox interpreta a Loki en una escena de la segunda temporada de "The Sandman" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “SANDMAN”?

La segunda temporada de “Sandman” se dividirá en dos volúmenes. La primera se estrenará el jueves 3 de julio de 2025 en Netflix y la segunda, el 24 de julio.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama de fantasía solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

