“Sé lo que hicieron el verano pasado” (en su idioma original: “I Know What You Did Last Summer”) es la película con la que se expande la saga de terror que nació en 1997, cuando la cinta homónima del director Jim Gillespie sorprendió a los fans del slasher con su sangrienta historia y el trabajo de estrellas como Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe. Así, tras ver el largometraje del 2025, quizá te gustaría repasar qué pasó exactamente en su desenlace. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained). ¡Presta atención!

Vale precisar que este filme de Jennifer Kaytin Robinson se desarrolla a lo largo de 111 minutos de metraje, tiempo en el que figuras como Madelyn Cline, Chase Sui Wonders y Jonah Hauer-King se lucen en el reparto.

En la trama, cuando cinco amigos provocan involuntariamente un accidente automovilístico mortal, encubren su implicación y hacen un pacto para mantenerlo en secreto antes que afrontar las consecuencias.

Un año después, su pasado vuelve a perseguirlos y se ven obligados a enfrentarse a una aterradora verdad: alguien sabe lo que hicieron el verano pasado... y está decidido a vengarse.

Entonces, mientras los amigos son acechados uno a uno por un asesino, descubren que esto ya ha ocurrido antes y acuden a dos supervivientes de la legendaria Masacre de Southport de 1997 en busca de ayuda.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Sé lo que hicieron el verano pasado”:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la película de terror, se revela que -en realidad- hay dos asesinos: Stevie (Sarah Pidgeon) y Ray (Freddie Prinze Jr.).

La primera es una de las implicadas en el accidente inicial, quien va detrás de sus amigos luego de descubrir que la víctima era alguien a quien estaba secretamente unida.

Por lo tanto, abrumada por el dolor y la rabia, Stevie busca vengarse del grupo, iniciando la matanza.

Ray, por su parte, es el cómplice de la chica. Y si bien él primero actúa como mentor y aliado de los muchachos, más tarde Ava (Chase Sui Wonders) descubre su implicación en los crímenes.

Resulta que él aún sufre de trastorno de estrés postraumático causado por los asesinatos originales y está resentido con el pueblo por haber seguido adelante. Estos sentimientos lo llevan a unirse a Stevie para castigar a los otros jóvenes.

¿CÓMO TERMINA “SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO”?

Durante el enfrentamiento final de “Sé lo que hicieron el verano pasado”, Ava aprovecha el momento y mata a Ray mientras Julie (Jennifer Love Hewitt) lo distrae. Así, esta última se establece como el único personaje del elenco de la cinta de 1997 que queda con vida.

Por otro lado, aunque Stevie es dada por muerta, la conclusión de la historia da a entender que sigue viva... dejando todo listo para su posible regreso con figuras como Danica (Madelyn Cline).

¿Y la escena post-créditos? Pues, muestra a Julie visitando a la recordada Karla Wilson (Brandy) para advertirle de una nueva amenaza e insinuando una secuela.

En ese sentido, de confirmarse una continuación del largometraje, podríamos ver a Julie y Karla como protagonistas. Y a ti, ¿te gusta esa idea?

"Sé lo que hicieron el verano pasado" es una película de la directora Jennifer Kaytin Robinson que presentó nuevos personajes de la famosa franquicia de terror (Foto: Sony Pictures)

