Seguramente eres de los que crecieron con los clásicos del cine slasher de los 90, así que el título “Sé lo que hicieron el verano pasado” te trae un montón de recuerdos y sustos. Pues prepárate, ya que esa historia vuelve en este 2025 con una nueva película que no solo revive esa atmósfera inquietante, sino que también conecta directamente con los eventos originales. No es un reboot, no es un spin-off, es una secuela directa. Y lo mejor de todo: Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. regresan para enfrentar al asesino que marcó a toda una generación.

La cinta, dirigida por Jennifer Kaytin Robinson, promete darle una vuelta de tuerca a la historia que muchos creíamos cerrada. Vuelve el temido Pescador con su gancho afilado y su insaciable sed de venganza, pero también hay caras nuevas, un nuevo crimen, y como siempre, un grupo de amigos que oculta un secreto que desata el infierno. Es por ello que, en esta nota, te contaré todos los detalles que sí o sí debes conocer antes de ir al cine.

Chase Sui Wonders como Ava Brucks en la película "Sé lo que hicieron el verano pasado" (Foto: Sony Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO”?

La trama se sitúa 28 años después de los asesinatos de Tower Bay. Esta vez, un nuevo grupo de amigos—Danica, Ava, Milo, Teddy y Stevie—se ve envuelto en la pesadilla tras encubrir un accidente de auto en el que creen haber matado a alguien, pero el pasado nunca se entierra tan fácil, ¿cierto? Al cumplirse un año del incidente, comienzan a recibir mensajes que revelan que alguien sabe lo que hicieron. Y lo peor: ese alguien no es cualquier persona, sino un imitador del mítico asesino del gancho.

Aquí es donde entra el fan service bien hecho. En su desesperación, los jóvenes buscan la ayuda de Julie James (Hewitt) y Ray Bronson (Prinze Jr.), los únicos sobrevivientes del horror de 1997 en Southport. Y créeme, el reencuentro es tan nostálgico como tenso.

EL ELENCO: ENTRE NUEVAS PROMESAS Y LEYENDAS DEL TERROR

Algo que me gustó mucho de esta nueva entrega es cómo logra combinar lo mejor de dos generaciones: las caras clásicas que todos recordamos y un grupo de actores jóvenes que están dando muchísimo de qué hablar. Te dejo acá el elenco principal para que los ubiques mejor:

Jennifer Love Hewitt como Julie James, la inolvidable protagonista de la primera película y sobreviviente de la masacre de Southport.

Freddie Prinze Jr. como Ray Bronson, el otro sobreviviente original que regresa para enfrentar una vez más al asesino.

Madelyn Cline interpreta a Danica Richards, una de las cinco amigas que ocultan un oscuro secreto.

Chase Sui Wonders como Ava Brucks, también parte del nuevo grupo de protagonistas.

Jonah Hauer-King da vida a Milo Griffin, otro de los amigos que ahora son perseguidos por el Pescador.

Tyriq Withers como Teddy Spencer, involucrado en el accidente encubierto que desencadena toda la trama.

Sarah Pidgeon interpreta a Stevie Ward, quien también forma parte del grupo central.

Gabbriette Bechtel es Tyler Trevino, una podcaster obsesionada con los crímenes ocurridos en 1997.

Austin Nichols como el pastor Judah, una figura misteriosa que podría esconder más de lo que aparenta.

Billy Campbell en un papel aún no revelado, pero que promete ser clave en el desarrollo de la historia.

Joshua Orpin como Wyatt, el prometido de Danica.

FECHA DE ESTRENO Y CÓMO VER LA PELÍCULA

La película se estrenó oficialmente el 14 de julio de 2025 en el United Theater de Broadway en Los Ángeles, pero su lanzamiento en cines en todo Estados Unidos será este 18 de julio, bajo el sello de Sony Pictures Releasing. Así que si estás en USA, apunta la fecha, porque esta es de las que se disfrutan mejor en pantalla grande, con las luces apagadas y el corazón en la garganta.

En tanto, para América Latina hay una noticia que los hará saltar en un pie por la alegría. Y es que el estreno está programado para el 17 de julio. Es decir, un día antes de que el público estadounidense pueda ver la cinta.

Si te gustan las películas de terror con historia, legado y personajes que vuelven del pasado con cicatrices reales, esta es para ti. “Sé lo que hicieron el verano pasado” no es solo una nueva entrega más: es una celebración del slasher y un cierre (¿o una nueva apertura?) para una franquicia que marcó a toda una generación.

Madelyn Cline como Danica Richards en una escena de la película "Sé lo que hicieron el verano pasado" (2025) (Foto: Sony Pictures)

