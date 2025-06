Cada semana, Netflix estrena nuevas películas y series que se convierten en las favoritas de sus suscriptores. Entre los títulos más recientes están la cuarta temporada de “Rosario Tijeras”, “Olympo” “Ginny y Georgia” y “Harta”. ¿Qué tienen en común estas producciones? Se trata de dramas protagonizados por mujeres. Si te interesan más títulos similares, a continuación, te comparto una pequeña lista con series dramáticas con mujeres protagonistas que puedes encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming de la N roja.

Aunque Netflix cuenta con varias producciones que cumplen con esas características y que provienen de distintos países, desde series colombianas y mexicanas hasta danesas e italianas, estas son algunas de las series en las que sus protagonistas destacan por su fuerza, inteligencia y coraje.

SERIES DRAMÁTICAS CON MUJERES PROTAGONISTAS QUE TE RECOMIENDO VER EN NETFLIX

1. Sara, la mujer en las sombras

Basada en la novela de Maurizio De Giovanni, “Sara, la mujer en las sombras” es un thriller policiaco de Netflix dirigido por Carmine Elia a partir del guion de Mario Cristiani, Donatella Diamanti y Giovanni Galassi.

Sinopsis: “Sara, una antigua agente del servicio secreto italiano, está cansada y vive recluida en su soledad. Hasta que reaparece, con la intención de esclarecer la muerte prematura de su hijo, para pedirle un favor a su amiga y excolega Teresa. Pero todo tiene un precio y pronto se ve atrapada en su antigua vida. Mientras se adentra en una investigación que la lleva a revivir sus fantasmas del pasado, Sara descubre aspectos de la vida de su hijo que desconocía.”

Sara Morozzi (Teresa Saponangelo) es una ex policía que investiga la muerte de su hijo, en la serie italiana "Sara, la mujer en las sombras" (Foto: Netflix)

2. Los secretos que ocultamos

Creada y dirigida por Ingeborg Topsøe, “Los secretos que ocultamos” (“Secrets We Keep” en inglés y “ Reservatet” en su idioma original) es una serie danesa de Netflix que se centra en la desaparición de Ruby (Donna Levkovski), una au pair filipina, en uno de los barrios más adinerados de las afueras de Copenhague.

Sinopsis: “Cuando la au pair de una vecina desaparece de su lujoso suburbio, Cecilie busca respuestas y descubre secretos que hacen añicos su mundo aparentemente perfecto.”

La serie danesa “Los secretos que ocultamos” está disponible en Netflix desde el 15 de mayo de 2025 (Foto: Netflix)

3. Las cosas por limpiar

Inspirada en las memorias de Stephanie Land “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”, “Las cosas por limpiar” (“Maid” en su idioma original) es una serie de Netflix creada por Molly Smith Metzler y protagonizada por Margaret Qualley.

Sinopsis: “Cuenta las vicisitudes de Alex, una madre soltera que recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes mientras huye de una relación abusiva y lucha por salir de la indigencia para darle a su hija Maddy una vida mejor. Esta serie, narrada desde la perspectiva conmovedora y no exenta de humor de una mujer desesperada y decidida, ofrece una mirada cruda y motivadora a la resiliencia de una madre.”

Margaret Qualley es la protagonista de “Las cosas por limpiar", drama creado por Molly Smith Metzler (Foto: Netflix)

4. Barracuda Queens

Creada por Amanda Adolfsson, “Barracuda Queens” es una serie dramática sueca que se basa en parte en hechos reales y cuenta con el guion de Camilla Ahlgren, Sofie Forsman, Tove Forsman y Veronica Zacco.

Sinopsis: “En el año 2000, Lollo vuelve a Estocolmo tras finalizar sus estudios en París. El resto de las chicas se han aburrido bastante, adaptándose a una vida normal en casa de sus padres, pero el regreso de Lollo hace que se planteen independizarse. El único problema es cómo conseguir el dinero. Eso, y que le prometieron a Margareta, la madre de Lollo, que dejarían los robos. ¿Pero acaso tienen otra opción? Al fin y al cabo, son profesionales y no pueden evitar echar de menos ese chute de adrenalina... Saben que en el mundo del arte hay mucho dinero y para las Barracuda Queens, nada parece imposible.”

Alva Bratt, Tea Stjärne, Tindra Monsen, Sandra Zubovic y Sarah Gustafsson son las protagonistas de "Barracuda Queens", drama sueco creado por Amanda Adolfsson (Foto: Netflix)

5. El descubrimiento de las brujas

“El descubrimiento de las brujas” es una serie británica basada en la trilogía de la novela del mismo nombre de Deborah Harkness, que se emitió entre el 2018 y 2022, y fue protagonizada por Teresa Palmer, Matthew Goode, Edward Bluemel, Louise Brealey, Malin Buska, Aiysha Hart, Owen Teale, Alex Kingston y Valarie Pettiford.

Sinopsis: “Una bruja renuente y un vampiro enigmático rompen con los tabúes cuando, juntos, buscan un manuscrito antiguo que puede salvar —o destruir— al mundo sobrenatural.”

"El descubrimiento de las brujas" tiene tres temporadas que se emitieron entre el 2018 y 2022 (Foto: Sky Vision)

