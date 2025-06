CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela de Maurizio De Giovanni, “Sara, la mujer en las sombras” (“Sara: Woman in the Shadows” en inglés y “Sara: la donna nell’ombra” en su idioma original) es una serie italiana de Netflix que narra la historia de Sara Morozzi (Teresa Saponangelo), una antigua agente del servicio secreto italiano que debe salir de su retiro para esclarecer la muerte prematura de su hijo. Para lograrlo, le pide un favor a una vieja amiga y excolega, Teresa (Claudia Gerini). Pero la ayuda tiene un precio y tras vengar la muerte de su hijo, se ve obligada a regresar a su antigua vida.

La protagonista del thriller policiaco dirigido por Carmine Elia a partir del guion de Mario Cristiani, Donatella Diamanti y Giovanni Galassi, tiene la capacidad de leer los labios y otras habilidades que la ayudan a adentrarse en una investigación que la lleva a revivir sus fantasmas del pasado. Además de descubrir aspectos de la vida de su hijo que desconocía, se encuentra con un caso político muy grande.

Después de hablar con Viola, la esposa embarazada de su hijo Giorgio, e investigar las primeras pistas, Sara cree que su hijo se suicidó. Sin embargo, tras descubrir que el hombre que lo atropelló era un médico interesado en la coronel Silvia Prati, expareja de Giorgio, comprende que Ludovico Terzani, motivado por los celos, se deshizo de su rival en el amor.

Sara (Teresa Saponangelo) debe trabajar para Teresa (Claudia Gerini) para ocultar su venganza en la serie italiana "Sara, la mujer en las sombras" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SARA, LA MUJER EN LAS SOMBRAS”?

La protagonista de “Sara, la mujer en las sombras” decide tomar la justicia en sus manos y atropella al oncólogo. Todo pudo terminar ahí, pero Teresa siguió a su amiga, grabó su delito y utilizó el video para obligarla a trabajar para ella. Necesita que localice a Sergio Minucci, su amante y un informante infiltrado en la nómina del candidato político Tarallo y que desapareció misteriosamente.

Mientras sigue el rastro de Minucci, Sara intenta acercarse a Viola para formar parte de su nieto a pesar de que abandonó a su familia hace muchos años cuando se enamoró de su jefe, Massimiliano Tamburi. Intentó acercarse a Giorgio, pero primero su ex no lo permitió y luego su hijo la rechazó. Incluso, Tamburi, antes de su muerte, quiso ayudar, pero no tuvo éxito.

Antes de que Sara pueda llegar a Sergio, la policía encuentra su cuerpo y un trabajador ilegal de una granja se hace responsable de un doble asesinato. Por supuesto, Sara y Davide Pardo, quien es reclutado por la fuerza, sospechan que algo no encaja, especialmente cuando interviene Tarallo.

Luego de su ardua investigación descubren que Sergio fue secuestrado y torturado con la finalidad de descubrir para quién trabajaba realmente, sin embargo, murió debido a los golpes, así que los responsables se vieron obligados a ocultarlo. También se enteran de que era amigo de Edoardo Belliti, un periodista independiente, con quien trabajaba en un artículo contra Tarallo.

Aunque no se llevan bien, Sara Morozzi (Teresa Saponangelo) y Pardo (Flavio Furno) trabajan juntos en la serie italiana "Sara, la mujer en las sombras" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SARA, LA MUJER EN LAS SOMBRAS”?

¿Quién mató a Sergio y está detrás de todo?

Tras enterarse de las mentiras de Sergio y el anuncio de Lembo sobre el cierre de la unidad que ella dirige, Teresa decide unirse a Sara y Pardo para dar un último gran golpe. Mientras espían a Tarallo, Edoardo Belliti continúa recolectando información para su artículo, pero su última pista lo lleva a una trampa. ¿También asesinado? ¿Destruyeron su artículo?

En ese punto de “Sara, la mujer en las sombras”, Sara se da cuenta de que existen similitudes con un caso en el que trabajó mientras aún estaba en la Unidad del Servicio Secreto: Enricho Vigilante estaba relacionado con posibles atentados terroristas. Pero nunca se pudo demostrar su culpabilidad.

Gracias al micrófono que instalaron en el automóvil de Tarallo, descubren que su campaña ha sido financiada por Vigilante, quien lo manipula a su antojo. Cuando el candidato político se niega a aprobar el proyecto de la central nuclear, Enricho orquesta el asesinato de Tarallo en medio de un mitin.

Vigilante es quien está detrás de todo, de la muerte de Sergio y la persecución de Edoardo. Se enteró de la traición de Sergio por la novia de este, Rachele, ya que le contó todo a su padre, quien es leal al Vigilante porque lo ayudó en el pasado. No obstante, Edoardo Belliti logró escapar y dejó una pista sobre el escondite de su artículo: un regalo que le dio a Ely.

Al final de “Sara, la mujer en las sombras”, Pardo encuentra el pendrive con el artículo y lo publica. Sara descubre que Lembo cubría los delitos de Vigilante. También se sugiere que Massimiliano estaba al tanto de todo, pero fue obligado a olvidar. Teresa asesina a Vigilante para vengar la muerte de Sergio.

Sara (Teresa Saponangelo) conoce a su nieto al final de la serie italiana “Sara, la mujer en las sombras” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SARA, LA MUJER EN LAS SOMBRAS”?

“Sara, la mujer en las sombras” está disponible en Netflix desde el 3 de junio de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie italiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

