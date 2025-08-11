La temporada 3 de “The Gilded Age” (en español: “La edad dorada”) ha llegado a su fin con un emocionante episodio titulado “My mind is made up” (“He tomado una decisión“), el cual deja todo listo para la próxima entrega de la serie de HBO. En ese sentido, ¿sabes exactamente qué pasó en el capítulo? Pues, en esta nota, te presento su final explicado. ¡Cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que la producción creada por Julian Fellowes está ambientada durante la Edad Dorada estadounidense, en los años de bonanza de la década de 1880 en la ciudad de Nueva York.

Así, en el episodio 03x08, pudimos ver a Peggy revelándole la verdad al Dr. Kirkland, a Marian luchando por seguir adelante y a Bertha enfrentándose a las consecuencias de sus acciones.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Gilded Age” - Temporada 3:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 3 DE “THE GILDED AGE”?

La tercera entrega de la serie de HBO concluye con uno de los gestos más románticos que hemos visto en toda la ficción: en contra de los deseos de su madre, William se planta delante de todos los asistentes al baile y le pide matrimonio a Peggy, por lo que ahora están comprometidos.

Por otro lado, Larry y Marian también se reúnen en el baile, hablan de sus diferencias y parecen dispuestos a continuar su noviazgo. Así, si bien no está claro si su compromiso se ha restablecido, es una muy buena señal verlos juntos después de todo.

¿Y George y Bertha? Pues, la experiencia cercana a la muerte del hombre cambia su perspectiva por completo, lo que lo hace replantearse sus prioridades... incluyendo la de permanecer al lado de su esposa.

Pese a que ella esperaba la reconciliación, finalmente Bertha debe procesar la decisión de su marido: él se quiere separar.

Aunque, a decir verdad, Bertha ni siquiera tiene tiempo para curar sus heridas, dado que Gladys llega a su habitación con la noticia de que está embarazada.

El episodio, entonces, termina con Bertha mirando con tristeza por la ventana y viendo cómo se aleja la mitad de su familia, incapaz de compartir la gran revelación de Gladys.

Con la temporada 4 confirmada, se espera que los próximos capítulos de la serie aborden las consecuencias de la decisión de George, sobre todo si consideramos que él y Larry aseguraron la fortuna de los Russell con su negocio ferroviario.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL RESTO DE PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “THE GILDED AGE”?

Más allá de los protagonistas, la historia del resto de personajes de “The Gilded Age 3” quedó así:

Agnes es invitada a ser la nueva vicepresidenta de la New York Heritage Society.

es invitada a ser la nueva vicepresidenta de la New York Heritage Society. Ada es reconocida por Agnes como la nueva cabeza de familia.

es reconocida por Agnes como la nueva cabeza de familia. Jack se va adaptando a su nueva vida como inventor rico y parece estar coqueteando con Bridget .

se va adaptando a su nueva vida como inventor rico y parece estar coqueteando con . Oscar le propone la Sra. Winterton un matrimonio de conveniencia.

Y a ti, ¿te gustó este desenlace?

La temporada 3 de la serie "The Gilded Age" se emitió entre el 22 de junio y el 10 de agosto del 2025 (Foto: HBO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí