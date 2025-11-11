Violencia doméstica, policías corruptos, traiciones, chantaje y más es lo que vemos en “Tú siempre estuviste ahí”, la serie surcoreana de ocho episodios que nos muestra a dos mujeres convencidas de que la única forma de acabar con el círculo de maltrato en un matrimonio es con la muerte; es decir, asesinando al esposo abusivo. Debido al impacto, de su decisión, quienes ya vieron esta producción se preguntan si tendrá una segunda temporada. Descúbrelo en los siguientes párrafos.

Vale precisar que el drama coreano de intriga y suspenso se estrenó en Netflix el 7 de noviembre de 2025. Se trata de una adaptación de la novela “Naomi & Kanako”, del escritor japonés Hideo Okuda.

En "Siempre estuviste ahí", se muestra la violencia doméstica y cómo algunas mujeres se someten a un infierno en su hogar (Foto: Ghost Studio / MIZIFILM / Studio S)

¿“TÚ SIEMPRE ESTUVISTE AHÍ” TENDRÁ TEMPORADA 2 EN NETFLIX?

Netflix aún no ha dado a conocer si la serie “Tú siempre estuviste ahí” tendrá una segundad temporada. Como se sabe, la plataforma de streaming decide darle luz verde a una producción basándose en diversos factores como número de espectadores, tasa de finalización y abandono, entre otros; por tanto, se tendría que esperar unas semanas más.

Sin embargo, tomando en cuenta el final del drama, “As You Stood By” (en inglés) no sería renovada para una nueva entrega, toda vez que cierra la historia de manera satisfactoria, pues los arcos argumentales se completan y no dejan la posibilidad de una continuación.

Aunque a estas alturas, quién sabe si los creadores deciden ampliar la historia con las consecuencias de los actos de los personajes y mostrarnos sus nuevas vidas. Por ahora, es una posibilidad muy lejana; así que habrá que esperar una confirmación oficial positiva o negativa.

Como se recuerda, en el final de “Siempre estuviste ahí” (¡cuidado, alerta de spoilers!) vemos a las protagonistas dando a conocer el crimen que cometieron ante la justicia; y aunque son condenadas, tiempo después recuperan su libertad y se mudan a Vietnam con el director ejecutivo Jin So-baek.

"Siempre estuviste ahí" es un drama que tiene ocho episodios. Al final, las protagonistas logran vivir tranquilas? (Foto: Ghost Studio / MIZIFILM / Studio S)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí