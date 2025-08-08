La temporada 2 de “Wednesday” (en Latinoamérica: “Merlina” y en España: “Miércoles”) llegó a Netflix con un elenco completamente renovado, en el que nuevos rostros se sumaron al grupo de estrellas que aparecieron desde la primera entrega de la producción. Así, la actriz Evie Templeton fue una de las grandes incorporaciones del reparto, dándole vida a una fanática de la protagonista de la historia. Pero, en el detrás de cámaras, ¿sabías que Jenna Ortega le puso un curioso apodo a su joven colega? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que la segunda temporada de la serie de Netflix marca el gran regreso de Merlina Addams a las pantallas.

De esta forma, con su inteligencia y sarcasmo tan característicos, ella investiga un nuevo misterio durante su permanencia en la Academia Nunca Más (en inglés: Nevermore).

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 2 de “Wednesday”:

¿CUÁL ES EL APODO QUE JENNA ORTEGA LE PUSO A EVIE TEMPLETON EN EL DETRÁS DE CÁMARAS DE “WEDNESDAY”?

En declaraciones para Tudum de Netflix, Jenna Ortega -quien interpreta a Merlina- reveló que quedó impresionada con el trabajo de Evie Templeton.

Así, mientras compartía roles con su colega, la apodó cariñosamente “Young Evie” (en español: “la joven Evie”), haciendo referencia a su juventud... teniendo en cuenta que Templeton solo tiene 16 años de edad.

“Es una pequeña estrella (...) Es una intérprete muy sólida. Encajó a la perfección. Siempre me impresionó y me emocionaba trabajar con ella. Interpreta a un personaje que podría resultar antipático, pero Evie es dulce y sincera. Me dejó realmente impresionada”, señaló la actriz principal de la serie.

Cabe resaltar que Jenna Ortega inició su carrera artística a los 9 años, por lo que es comprensible que empatice tanto con una intérprete que recién empieza en la industria.

¿QUIÉN ES EVIE TEMPLETON EN “WEDNESDAY”?

En la temporada 2 de “Wednesday”, Evie Templeton asume el rol de Agnes DeMille. Ella es una estudiante de la Academia Nunca Más que está obsesionada con Merlina y que trata -a toda costa- de llamar la atención de su ídolo.

Eventualmente, la fan tiene un rol mucho más activo en la vida de nuestra protagonista, lo que le causa algunos problemas con Enid (Emma Myers).

En "Wednesday", Agnes DeMille -interpretada por Evie Templeton- es una alumna de la Academia Nevermore que es fan de Merlina (Foto: Netflix)

