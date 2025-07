Las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están dejando huella en la salud mental de los inmigrantes detenidos y sus respectivas familias. Un claro ejemplo es el caso de un niño de 4 años, quien, según sus padres, está padeciendo de “secuelas psicológicas”.

Se trata del pequeño Diego, un menor que recién ha cumplido 4 años y que pudo celebrar un año más de vida tras ser liberado del centro de detención de Texas. Pese a la sorpresa que recibió, no todo sería felicidad para este menor.

Rusvert Pérez Nieto, padre del niño, comentó a Univision Noticias que su propio hijo le pedía que los sacaran a él y a su pareja del lugar donde estaban recluidos, pero en realidad, no era tan sencillo liberarlos.

“‘Ven búscame, que yo no quiero estar aquí. Yo no estoy aquí en la casa de la policía. Papá, ¿me conseguiste?’“, son las suplicas de Diego hacia su padre durante una llamada.

La desesperación del padre de Diego al presenciar que su esposa e hijo fueron detenidos por agentes del ICE. (Créditos: Univision Noticias | YouTube)

Creía que no serían liberados

Arianny Parra, madre de Diego, no pudo contener las lágrimas al observar que su pequeño hijo pudo celebrar sus 4 años con aquellas personas que más aprecia.

Ella creyó que este compartir jamás se daría, pues pensó que no serían liberados. Sin embargo, gracias a las semanas de esfuerzo realizado por los abogados de la organización American Gateways, el panorama es distinto.

“Nosotros somos personas trabajadoras, somos honradas. Nos gusta, como dicen los venezolanos, echar para adelante”, declaró al medio citado.

Distintas personas estuvieron presentes para brindarle una sorpresa a Diego por su cumpleaños. (Créditos: Univision Noticias | YouTube)

Tiene secuelas psicológicas

A causa de la difícil experiencia que le tocó al niño Diego en su detención, está padeciendo de secuelas psicológicas, según las propias palabras de la madre.

“Ahora cuando ve una patrulla, un uniforme, él (Diego) ya se altera, Me dice ‘mamá, no te van a llevar’, ‘mamá, ahí hay una policía’, ‘mamá, no te vas a ir’, ‘mamá, no me vas a dejar’. El ahorita está con una condición de que él tiene que ir a un psicólogo (a)”, dijo Arianny.

Actualmente, Diego y su madre fueron puestos bajo libertad condicional y ahora deberán hacer preparados para la batalla legal que les espera a fin de que aún sigan viviendo en Estados Unidos.

