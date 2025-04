Desde que las empresas empezaron a declarar obligatorio el trabajo presencial, muchos empleados se ven obligados a hacer largos desplazamientos para cumplir con estas órdenes, sin embargo, algunos optan por recorrer grandes distancias con tal de no dejar pasar una buena oportunidad laboral.

Ese es el caso de Ruth Ajala, una mujer británica de 30 años que viaja hasta nueve horas al día para ir y volver del trabajo a su hogar con el único objetivo de avanzar en su carrera profesional.

Ajala, originaria de Portsmouth, Inglaterra, pasó nueve meses buscando empleo en su ciudad sin éxito. Finalmente, decidió ampliar su búsqueda y consiguió un puesto como responsable de gobernanza de la información en Londres, a casi cuatro horas de distancia.

Ruth Ajala, de Portsmouth, pasó nueve meses buscando empleo en su ciudad sin éxito. Amplió su búsqueda y consiguió un puesto en Londres, a casi cuatro horas de distancia. (Foto: @theruthaj)

Aunque el viaje es agotador, Ajala solo debe hacerlo dos veces por semana. Su jornada empieza a las 4:30 a.m. para tomar un tren a las 5:15 y llegar a su oficina en Heathrow a las 8:45. Al terminar el día, regresa a casa alrededor de las 7:45 p.m.

Para aprovechar el tiempo, lee o duerme durante el trayecto. “Evito hablar por teléfono porque eso me estresa más”, comentó en entrevista a What’s The Jam.

La joven indica que, cuando le toca ir a la oficina, se prepara mentalmente y organiza su rutina. “El estrés es más mental que físico. Me acuesto temprano los días que debo levantarme a las 4:30”, explica.

Aunque el viaje es agotador, Ajala solo debe hacerlo dos veces por semana. (Foto: @theruthaj)

No obstante, muchos en redes sociales han criticado su decisión. “¿Por qué no te mudas a Londres?”, preguntó un usuario. Otro escribió: “Esto no es sostenible”.

Ajala, por su parte, ignora los comentarios negativos. “Más de 500 personas me han dicho que soy tonta por hacer esto, pero sé que la experiencia que adquiera aquí me llevará al siguiente nivel, así que vale la pena”, asegura.

Su único sacrificio real es perder su rutina matutina y nocturna con su hija, pero ya tiene planes de mudarse pronto a Londres.

Otro caso parecido

Su caso no es único. Alex Heatzig es un hombre de San Francisco que recorre 80 kilómetros en bicicleta para llegar a su oficina.

Para él, andar en bicicleta en lugar de tomar un autobús durante 90 minutos o conducir durante una hora, ofrece más beneficios.

Estadounidense que maneja 3 horas al trabajo en bicicleta explicó sus motivos para hacerlo. (Foto: @runwithzig)

“Es la forma más eficiente de hacer ejercicio”, señaló. Por otra parte, explicó que empieza sus recorridos alrededor de las 5:45 am, viajando a una velocidad promedio de 18 millas por hora, para llegar a su escritorio justo antes de que comience su turno.

Heatzig resaltó también que pedalear le permite evitar la ansiedad de las tardes, ya que realiza su entrenamiento a primera hora de la mañana. Esto, según él, establece el tono del día y lo hace comenzar de manera muy productiva.