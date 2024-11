El sol, las playas y la promesa de una vida mejor suelen ser los motivos por los que muchas personas se sienten atraídas por el estado de Florida. Entre ellas se encuentra Laura Cruz (@lauracruzz47), una joven colombiana que, a través de sus redes sociales, comparte sus vivencias y su experiencia teniendo dos empleos en Estados Unidos.

En un video que se volvió viral, ella detalló su rutina laboral: de lunes a viernes, trabaja como anfitriona en un restaurante estadounidense, y los fines de semana se desempeña como camarera en un establecimiento de comida colombiana.

Detalló que su trabajo a tiempo completo es el de anfitriona, donde cumple turnos de 30 y 40 horas semanales con un salario de $650 por semana.

Laura detalló su rutina laboral teniendo dos empleos. (Foto: @lauracruzz47)

“Me gustaría que me dieran propina por recoger las mesas. Normalmente, en Estados Unidos se dan tips dependiendo de cuánto ganó el mesero”, señaló.

En cuanto a su segundo empleo, Laura indicó que solo trabaja sábados y domingos, con turnos de 8 am a 4 pm. Asimismo, reveló que en épocas de temporada baja no recibe a mucha gente, por lo que no obtiene demasiadas propinas.

Así, la joven señaló que, entre sus dos trabajos, recibe entre $800 y $900 por semana, montos que pueden variar dependiendo de la cantidad de propinas que recibe.

La joven aseguró que sus ganancias varían de acuerdo a la cantidad de propinas que recibe. (Foto: @lauracruzz47)

El caso de Laura generó una gran cantidad de comentarios. Muchos usuarios compartieron sus propias experiencias como migrantes y varios de ellos se refirieron al hecho de tener dos empleos.

“Yo ya hice algo parecido un par de meses... trabajaba 12 horas en un lugar y luego me iba al otro a trabajar otras 4. Total eran 16 hrs al día... literal no aguanté, me estaba debilitando”, escribió una persona.

“Se gana bien, pero el tiempo pasará factura a tu salud. Y entonces no habrá dinero y perdimos la salud”, advirtió otro.

“Me estás animando a buscar un segundo trabajo”, agregó un tercero.

¿Cuánto gana un mesero en Florida?

Según Indeed, el salario promedio de un mesero en Florida puede variar dependiendo de factores como la ciudad, el restaurante, la experiencia y, por supuesto, las propinas.

La plataforma indica que el salario promedio por hora de un mesero en Florida es de alrededor de $14.67; sin embargo, este valor es solo un promedio y no refleja la totalidad de los ingresos que un mesero puede obtener.

Las propinas representan una parte significativa de los ingresos de un mesero, y esta cantidad puede variar considerablemente dependiendo de factores como la temporada, el día de la semana y la ubicación del restaurante.

Es importante destacar que ciudades como Tampa y Sarasota suelen ofrecer salarios ligeramente superiores al promedio estatal. Además, la experiencia y las habilidades adicionales, como la capacidad de hablar varios idiomas o la experiencia en mixología, pueden influir en el salario de un mesero.