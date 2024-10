Jo Shaw Pyke es una mujer de 48 años que durante varios meses experimentó síntomas persistentes que fueron erróneamente atribuidos a la menopausia. A pesar de buscar atención médica y describir fastidios alarmantes como picazón intensa y dolor al orinar, los médicos no lograron identificar la verdadera causa de sus molestias.

Lamentablemente, este retraso tuvo consecuencias devastadoras, ya que se le diagnosticó un raro tipo de cáncer en una etapa avanzada.

Según el medio Daily Mail, la odisea de Jo, del Reino Unido, comenzó en 2022, cuando empezó a notar los síntomas mencionados. Durante más de un año, visitó a su médico de cabecera en numerosas ocasiones, describiendo sus síntomas con detalle.

Sin embargo, en lugar de realizar pruebas más exhaustivas, se le recetaron repetidamente antibióticos, bajo el supuesto de que sufría de una infección urinaria relacionada con la menopausia.

A pesar de buscar atención médica, los médicos no lograron identificar la verdadera causa de su malestar. (Foto: Jo Shaw Pyke / Facebook)

“Creo que me recetaron seis tratamientos con antibióticos y a los pocos días la secretaria del médico de cabecera me llamó y me dijo que dejara de tomarlos porque no tenía infección”, recordó la mujer.

Fue solo cuando un ginecólogo detectó un bulto en su vulva que se sospechó de un posible cáncer.

Las pruebas confirmaron lo peor: Jo tenía un tumor de varios centímetros y el cáncer se había propagado a sus ganglios linfáticos.

El diagnóstico fue un shock tanto para ella como para sus médicos, ya que el melanoma de la mucosa vulvar es un tipo de cáncer extremadamente raro y poco conocido.

A pesar de la cirugía para extirpar el tumor, el cáncer de Jo regresó tiempo después. Actualmente, está recibiendo inmunoterapia, pero las perspectivas son desalentadoras.

Lamentablemente, el retraso en el diagnóstico tuvo consecuencias devastadoras. (Foto: Jo Shaw Pyke / Facebook)

Con el apoyo de sus amigos y familiares, Jo ha iniciado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para acceder a tratamientos experimentales que no están disponibles en el Reino Unido. Hasta el momento, se han recaudado más de 16 mil libras esterlinas.

“Si tengo la suerte de luchar contra esta enfermedad y sobrevivir, mi objetivo será reanudar el asesoramiento a pacientes con cáncer, continuar con mi grupo de apoyo para pacientes que viven con un cáncer incurable y también ser una defensora de cualquier persona que esté comenzando su viaje con el melanoma de las mucosas”, indicó la británica.

Jo ha decidido compartir su experiencia con la esperanza de ayudar a otras mujeres. A través de sus redes sociales y grupos de apoyo, busca generar conciencia sobre los síntomas del cáncer de vulva y la importancia de buscar atención médica oportuna.

“En cuanto me diagnosticaron, recurrí a Facebook. Si eso salva a una persona, basta con que se revise el cuerpo o se observe”, agregó.

Datos clave sobre el cáncer de vulva

Según Mayo Clinic, el cáncer de vulva es una enfermedad que se manifiesta a menudo con picazón persistente y un bulto o llaga en la zona. Aunque puede afectar a mujeres de cualquier edad, es más común en mujeres mayores.

Síntomas comunes:

Picazón intensa que no desaparece.

Dolor o sensibilidad.

Sangrado fuera del período menstrual.

Cambios en la piel de la vulva, como engrosamiento o cambio de color.

El diagnóstico implica un examen detallado de la vulva, una colposcopia (examen con un dispositivo de aumento) y una biopsia para analizar una muestra de tejido.

El tratamiento dependerá del estadio del cáncer y puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combinación de estos.

Aunque no se conoce la causa exacta del cáncer de vulva, se sabe que el virus del papiloma humano (VPH) aumenta el riesgo. La vacuna contra el VPH puede ayudar a prevenir este tipo de cáncer.

Es fundamental acudir al médico ante cualquier síntoma inusual, ya que la detección temprana mejora significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento.