Nykia Hamilton, una joven madre de 25 años de West Columbia, Carolina del Sur, se volvió viral hace unas semanas tras ser reconocida como la “mujer más trabajadora de Estados Unidos”. Todo ocurrió cuando un cliente grabó un video en el que se la veía corriendo de un lado a otro para atender todos los pedidos en un restaurante Burger King completamente sola.

La grabación, publicada en TikTok, mostraba cómo Hamilton se encargaba de la cocina, el mostrador, el autoservicio, la limpieza y la preparación de alimentos sin ayuda de ningún otro empleado.

El cliente que difundió el video incluso pidió que alguien la ayudara porque “estaba haciendo todo para que los clientes estuvieran bien”. En pocas horas, el clip acumuló más de 100.000 reproducciones y cientos de comentarios que elogiaban su esfuerzo.

Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado. Días atrás, Nykia reveló entre lágrimas que había perdido su empleo en Burger King.

Semanas después reveló que fue despedida por llegar tarde debido a responsabilidades con sus hijos. (Foto: Nykia Hamilton / Facebook)

“Me despidieron porque llegaba tarde por mis hijos”, explicó la joven madre en un video que compartió en redes sociales. “Mis hijos son lo primero. Este trabajo no me permite pagar una niñera ni nada”, dijo con la voz entrecortada.

Hamilton confesó que la situación la tiene al borde del colapso. “Estoy tratando de seguir adelante por mis hijos, pero no puedo más”, expresó, asegurando que se siente deprimida. “El diablo ha estado sobre mi espalda... lo prometo, él ganó”.

Según contó, el trabajo que alguna vez le dio esperanza también la alejó de lo más importante para ella: sus tres hijos. “Tengo que proveer para ellos, pero no tengo tiempo para estar con ellos, y eso me duele mucho”, dijo a WACH News.

Antes de ser despedida, Hamilton había trabajado jornadas de más de 12 horas completamente sola en el restaurante. La falta de personal y la renuncia inesperada de un compañero la obligaron en varias ocasiones a cerrar el local por su cuenta, encargándose de todo

Burger King confirmó que el despido se debió a problemas de asistencia, aunque aclaró que no es política dejar a un empleado solo en un restaurante. (Foto: WACH FOX / YouTube)

“Teníamos cero empleados. Nadie quiere trabajar ya”, comentó en su momento.

A pesar de las dificultades, Nykia se mantuvo en el puesto por lealtad a su gerente, quien le dio la oportunidad a pesar de que tenía antecedentes.

“No tendría trabajo porque tengo un récord, y es difícil conseguir uno con eso. Pero por la gracia de Dios, ella me contrató. Esa fue la única razón por la que me quedé”, afirmó.

El despido causó indignación entre quienes habían seguido su historia. Mientras Burger King confirmó que la decisión fue del franquiciado y se debió a “problemas repetidos de asistencia”, cientos de usuarios en redes sociales insistieron en que la empresa falló al dejarla sola a cargo de todo un restaurante.

Tras la ola de apoyo, Hamilton creó una campaña de donaciones que ya ha recaudado más de 100 mil dólares. (Foto: WACH FOX / YouTube)

En conversación con el New York Post, la compañía señaló que “ningún empleado debería estar solo” y que revisará sus políticas internas.

Tras recibir un aluvión de mensajes de apoyo, Hamilton abrió una página en GoFundMe para poder mantener a su familia.

“Soy madre soltera de tres hijos y trabajo en dos empleos”, escribió. “Me volví viral por trabajar en TikTok. Si quieres ayudar, está bien. Gracias por todo el apoyo”.

Hasta el momento, la colecta ha superado los 100 mil dólares.

