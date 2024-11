A sus 80 años, Sheila Stothard es un ejemplo de inspiración para muchos. Reside en Ontario, Canadá, junto a su esposo, de 84, y ha hecho de la salud y el bienestar una prioridad. Su vitalidad y su capacidad para moverse sin dificultad han conquistado a millones en las redes sociales, especialmente gracias a los videos que graba con su nieto, el conocido influencer de fitness Phil Mackenzie.

En conversación con el medio Business Insider, la adulta mayor reveló los sencillos hábitos que están al alcance de todos y que la ayudan a mantenerse vital.

Sheila lo tiene claro. Para ella, combinar el movimiento constante, una alimentación saludable y un sueño reparador es clave para sentirse llena de vida.

La octogenaria suele entrenar junto a su nieto, un popular influencer de fitness. (Foto: @leansquad)

“No voy al gimnasio ni nada para mantenerme en forma. Simplemente, siento que es mucho para hacer a esta edad. Camino a todas partes. Estamos en Toronto, donde hay muchas colinas. Siento que eso es suficiente para mí”, asegura la octogenaria.

Caminar es su ejercicio favorito y lo hace parte de su rutina diaria. Ya sea para ir de compras, visitar a sus bisnietos o simplemente salir a pasear, esta actividad forma parte de su rutina.

Además de caminar, Sheila incorpora algunos de los consejos de su nieto y realiza entrenamientos más intensos de vez en cuando; sin embargo, la base de su rutina siempre es el movimiento constante.

Stothard dio a conocer las prácticas que la ayudan a mantenerse vital. (Foto: @leansquad)

En cuanto a la alimentación, la canadiense es una apasionada de la cocina casera. Todas sus comidas son preparadas con ingredientes frescos y naturales. Las frutas, verduras, frutos secos, pollo y pescado son los protagonistas de su dieta. “Evito los excesos”, afirma.

Aunque disfruta de alimentos como las patatas y los boniatos, siempre presta atención a las porciones para mantener una alimentación equilibrada.

El sueño también juega un papel importante en su bienestar. Sheila se levanta temprano y se acuesta temprano, siguiendo una rutina de sueño muy regular.

Para ella, estar en constante movimiento, alimentarse adecuadamente y descansar bien es fundamental para estar en forma. (Foto: @leansquad)

“Si me levanto después de las 6 de la mañana, creo que he dormido hasta tarde. Soy muy constante con mi rutina de sueño y nunca me acuesto tarde, prefiero estar en la cama a las 9:30 pm”, confiesa.

La ciencia respalda las claves de la vitalidad de Sheila. Varios estudios han demostrado que una alimentación saludable, la actividad física regular y un sueño reparador son fundamentales para mantener una buena salud y prevenir enfermedades.