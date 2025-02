Natalia Armstrong es una influencer británica de 23 años que sufrió quemaduras graves en el rostro tras cometer un error al usar una cama solar. El incidente la llevó al hospital y le impidió dormir durante varios días. A través de su cuenta de TikTok, ella compartió detalles de su experiencia para crear conciencia sobre los riesgos del bronceado artificial.

La joven explicó que decidió acostarse al revés en la cama de bronceado siguiendo el consejo de una amiga. Esta persona le explicó que, aplicando esta técnica, podría obtener un bronceado más uniforme.

La influencer se acostó en la cama solar durante varios minutos, colocando su cara donde normalmente irían los pies.

“No sabía que los bronceadores faciales eran mucho menos fuertes que los de tubo, así que lo hice. Me tumbé durante 20 minutos”, recordó.

Natalia explicó que decidió probar el consejo de una amiga, sin imaginar que cometería un grave error. (Foto: _tarlsxo)

Al salir de la cama solar, Natalia no presentó ningún inconveniente; sin embargo, esa misma noche notó que su cara se enrojecía.

“Cuando salí de la cama solar me sentía bien, ni siquiera tenía la sensación de haberme bronceado. Esa noche, de repente, se me puso la cara roja”, recuerda.

Durante los días siguientes la situación empeoró. Su piel se tensó, comenzó a ampollarse y sus dedos se hincharon.

“Ni siquiera puedo explicarlo. Sabes cuando sonríes y tu cara está tensa y sientes como si se estuviera agrietando. Se tensó y luego se ampolló, entonces una capa muy gruesa de piel comenzó a despegarse”, señaló.

Tras usar la cama solar de forma incorrecta, su piel se tensó, comenzó a ampollarse y sus dedos se hincharon. (Foto: _tarlsxo)

El dolor y la picazón la mantuvieron despierta durante días. “Honestamente, no podía dormir. Me picaba, me dolía el dedo cuando me quitaba el anillo. No pude dormir durante días, y no exagero”, aseguró.

Cuatro días después, la influencer acudió al hospital, donde los médicos le cortaron los anillos y le administraron antibióticos y crema para las quemaduras. Le informaron que si hubiera esperado más tiempo, su situación habría empeorado.

“Me dijeron que si hubiera esperado mucho más podría haber perdido el dedo, pero que la cara no le quedaría cicatriz”, mencionó.

Natalia compartió su experiencia en TikTok para crear conciencia sobre los peligros de esta práctica y disuadir a otros de cometer el mismo error. (Foto: _tarlsxo)

“La moraleja de la historia es, no escuches los consejos de nadie”, adviertió. “Me arrepiento, nunca volveré a hacer eso en una cama solar. Me alegro de que me haya pasado a mí y no a otra persona, de verdad. Esa es la clase de persona que soy. No se lo desearía ni a mi peor enemigo, es muy peligroso”.

Por otra parte, Natalia prometió no volver a usar camas solares y concentrarse en proteger su piel.