Will Atherton, un reconocido adiestrador canino con miles de seguidores en TikTok, se ha vuelto viral al revelar que dos razas populares, los Dachshunds y los Cocker Spaniels, están presentando problemas de comportamiento con mayor frecuencia.

En un video que superó las 240 mil reproducciones, el experto compartió su experiencia lidiando con estos perros. Además, dio a conocer el que, según él, sería el principal motivo detrás de esta problemática.

“La pregunta es, ¿esto se debe simplemente a que están en auge en popularidad en este momento y no son propensos a un comportamiento adicional, o es que son propensos a un comportamiento adicional? Mi creencia personal es que es una combinación de ambas situaciones”, reflexionó.

Atherton detalla que las personas están adquiriendo canes Dachshunds y Cocker Spaniels “sin entender realmente las necesidades específicas de estas razas”.

Según el experto, los Daschunds, también conocidos como perros salchicha, exigen bastante tiempo y paciencia por parte de sus dueños. (Foto referencial: Pixabay)

“Los Dachshunds, por ejemplo, a pesar de su tamaño pequeño, tienen una personalidad fuerte y requieren un entrenamiento firme y consistente. Los Cocker Spaniels, por su parte, son perros de caza con mucha energía y necesitan una estimulación mental y física adecuada”, aseguró.

El adiestrador agrega que no todas las mascotas de estas razas son problemáticas; sin embargo, advierte que la genética, la socialización temprana y el entrenamiento adecuado son factores clave para prevenir problemas de comportamiento.

“Elegir la raza adecuada y trabajar con un buen criador o rescatar a un perro que se adapte a tu estilo de vida es la decisión más importante que puedes tomar”, finalizó el británico.

El Cocker Spaniel, por su parte, suele presentar muchos problemas de comportamiento. (Foto referencial: Pixabay)

La opinión de Atherton ha generado un intenso debate en las redes sociales. Algunos usuarios concuerdan con su análisis y compartieron sus propias experiencias con estas razas. Otros, en cambio, defendieron a los Dachshunds y Cocker Spaniels argumentando que los problemas de comportamiento son más bien resultado de una crianza inadecuada.

“La gente compra perros equivocados para su estilo de vida y no los entrena adecuadamente. Tengo un Cocker Spaniel y no he tenido ningún problema”, comentó una persona.

“Los Dachshunds son increíbles, pero no son perritos falderos adorables. La gente no los investiga primero y se sorprende de lo difícil que es entrenarlos”, reveló otra.

Cuáles son las razas de perros más peligrosas

La discusión sobre las razas de perro más peligrosas es un tema muy complejo. Si bien no existe una raza esencialmente “peligrosa”, algunas de ellas han sido asociadas a comportamientos agresivos debido a factores como su crianza para tareas específicas como la caza o la guardia.

En muchos países existen listados de razas consideradas potencialmente peligrosas. Estas listas suelen incluir razas como el Pitbull Terrier, el Rottweiler, el Dogo Argentino, el Staffordshire Bull Terrier, el American Staffordshire Terrier, el Fila Brasileño, el Tosa Inu y el Akita Inu.

Es importante destacar que la peligrosidad de un perro no depende solo de su raza, sino también de factores como la educación, la socialización y el trato que recibe de sus dueños.