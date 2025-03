Las montañas, con su imponente belleza, siempre han atraído a los aventureros, pero también ocultan grandes peligros. Cambios climáticos inesperados, terrenos difíciles y el riesgo de desorientarse pueden transformar una excursión en una lucha por la supervivencia. Sun Liang, un joven excursionista de 18 años, enfrentó esta realidad al quedar aislado durante diez días en las montañas de Qinling, en China.

Jimu News y South China Morning Post informan que, el pasado 8 de febrero, Sun inició una ruta de senderismo en solitario en la cordillera de Qinling, una zona conocida por su dificultad. Dos días después, su familia perdió contacto con él cuando sus dispositivos electrónicos se quedaron sin batería.

“Me sentí aterrorizado después del incidente”, confesó Sun en redes sociales tras ser rescatado. Desorientado, decidió seguir un arroyo río abajo para buscar ayuda, pero el camino fue más difícil de lo esperado.

Durante su experiencia, el joven sufrió varias caídas, una de ellas lo dejó inconsciente y le fracturó la muñeca derecha. Al despertar, descubrió que había perdido sus suministros y dispositivos. Sin refugio y con temperaturas extremas, improvisó un lugar para resguardarse detrás de una roca, construyendo una cama con paja y hojas. Para sobrevivir, bebía agua del río y nieve derretida, y comió pasta de dientes para evitar enfermarse.

El 8 de febrero, Sun inició una ruta de senderismo en solitario en la cordillera de Qinling, una zona conocida por su dificultad. (Foto referencial: Pixabay)

El 17 de febrero, un equipo de rescate lo encontró. Sun sintió el olor a humo de su fogata y gritó pidiendo ayuda.

“Esta zona no es apta para hacer senderismo en absoluto”, advirtió. “El viento era tan fuerte que apenas podía mantener el equilibrio”.

La ruta que había elegido, la línea Ao-Tai, es una de las más peligrosas de China, con un historial de desapariciones y muertes.

Sun, un apasionado del senderismo, desconocía la prohibición de la ruta. Su motivación era “aceptar el desafío”, pero la experiencia lo hizo reflexionar sobre los riesgos.

Durante la travesía, Sun sufrió varias caídas, una de ellas lo dejó inconsciente y le fracturó la muñeca derecha. (Foto: @JChengWSJ)

“La nieve era tan pesada que apenas podía abrir los ojos”, recordó. “En resumen, navegar por esta línea es extremadamente difícil. Además, no hay vistas pintorescas. El clima cambia abruptamente”.

“Insto a todos los alpinistas que estén pensando en abordar la línea Ao-Tai: no deben ir en absoluto, ya que la vida es invaluable”, agregó Sun. “Me sentí aterrorizado después del incidente”.

Lo vivido por el excursionista es una prueba de que las montañas, aunque atractivas, pueden ser peligrosas para quienes no están preparados.

Consejos de seguridad para hacer senderismo

Según el portal Montaña Segura, la seguridad al hacer senderismo se basa en la planificación y la prudencia. Antes de salir, es indispensable elegir una ruta acorde a tu experiencia, calcular tiempos, consultar el clima y preparar un plan alternativo. Además, siempre avisa a alguien sobre tu destino y hora de regreso.

Durante la caminata, mantente en grupo, no dejes a nadie atrás y adapta el ritmo a quien vaya más lento. Hidrátate y aliméntate adecuadamente, y protege tu piel del sol. Utiliza mapas y sigue las señales para no perderte. Si el clima empeora o te sientes cansado, no dudes en regresar.

Los expertos coinciden en la importancia de la seguridad al hacer senderismo. Una experiencia sin complicaciones requiere mucha planificación y prudencia. (Foto referencial: Pixabay)

Recuerda que la montaña puede ser impredecible. No te confíes, sé consciente de tus límites y disfruta de la naturaleza responsablemente.