¿Cansado de gastar en pastillas y productos costosos que prometen detener la caída del cabello? No eres el único. En Estados Unidos, más del 80% de los hombres y casi la mitad de las mujeres sufrirán pérdida significativa de cabello en algún momento de su vida, lo que impulsó una industria multimillonaria de “soluciones rápidas” que no siempre funcionan.

Antes de gastar dinero en suplementos, hay pasos simples que puedes aplicar en tu día a día. William Gaunitz, tricólogo certificado y fundador de Advanced Trichology, compartió cinco consejos fáciles y efectivos para cuidar el cuero cabelludo y mantener un cabello más fuerte desde casa. Además, advirtió sobre tres trucos populares que, en realidad, podrían hacer más daño que bien.

El especialista explicó en conversación con el New York Post que la vitamina D3 es esencial para la formación de folículos. “Sal al sol 15 minutos sin bloqueador solar para obtener una cantidad equilibrada de vitamina D3”, recomendó. Eso sí, aclaró que si la exposición dura más tiempo, siempre debe usarse protector solar para evitar quemaduras. “Esto es lo más importante de todo”, añadió.

El tricólogo William Gaunitz recomienda medidas sencillas como obtener vitamina D, cuidar la dieta, lavar el cabello cada 48 horas y masajear el cuero cabelludo para estimular la circulación. (Foto referencial: Freepik)

En cuanto a la alimentación, Gaunitz advirtió que quienes no consumen proteína animal o siguen dietas especiales corren un “altísimo” riesgo de agotar sus reservas de nutrientes si no las reemplazan con otras fuentes.

“Descubre tu tipo de sangre y come en consecuencia. Esa es una gran manera de entender lo que tu cuerpo necesita”, sugirió.

Además, recordó que problemas digestivos como estreñimiento o reflujo pueden impedir la correcta absorción de nutrientes, lo que también afecta al cabello.

El experto advierte que algunos problemas digestivos pueden afectar la absorción de nutrientes, lo que repercute en la salud capilar. (Foto referencial: Freepik)

Sobre la higiene, el especialista indicó: “Lava tu cabello al menos cada 48 horas con un champú saludable que contenga algún aceite antimicrobiano, como semilla de toronja, romero, árbol de té o tomillo”, ya que esto ayuda a mantener el equilibrio del microbioma del cuero cabelludo y evita que se acumule un exceso de microorganismos.

También aconsejó realizar un masaje especial en la cabeza, conocido como scalp-over-skull, que estimula el flujo sanguíneo hacia los folículos y ayuda a liberar exceso de sebo. “Esto puede mejorar drásticamente la salud del cuero cabelludo”, afirmó, señalando que también se puede usar una herramienta gua sha para facilitar la técnica.

Prácticas como usar dermarolling casero, evitar el lavado regular y aplicar jugos o aceites sin diluir son dañinas para el cuero cabelludo. (Foto referencial: Freepik)

Sin embargo, no todos los trucos caseros son beneficiosos. Gaunitz señaló tres que conviene evitar: usar un dermaroller en casa todos los días, ya que puede causar cicatrices e infecciones; no lavar el cabello con frecuencia, pues la acumulación de sebo favorece bacterias y hongos; y aplicar directamente en el cuero cabelludo jugo de ajo, cebolla o aceite de romero sin diluir, ya que alteran el microbioma natural.

“Como todo, estos métodos deben hacerse correctamente y, de preferencia, bajo la supervisión de un profesional”, concluyó.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí