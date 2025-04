El Dr. Mark Strom, un reconocido dermatólogo de Nueva York, Estados Unidos, advirtió que los peinados recogidos pueden causar la caída permanente del cabello. Aunque coletas, moños y trenzas ayudan a mantener el pelo fuera del rostro, su uso frecuente puede traer consecuencias a largo plazo.

Según el especialista, estos peinados tirantes pueden provocar “alopecia por tracción”, una forma de pérdida de cabello causada por la tensión constante sobre los folículos pilosos. Con el tiempo, esta tracción genera cicatrices en los folículos, impidiendo que el cabello vuelva a crecer.

Si se detecta a tiempo, la alopecia por tracción puede tratarse con medicamentos como minoxidil (Rogaine) o suplementos de biotina. También pueden usarse antibióticos y esteroides tópicos para tratar la inflamación; sin embargo, si la afección avanza demasiado, la caída del cabello puede volverse irreversible.

Según el Dr. Mark Strom, coletas, moños y trenzas pueden traer consecuencias a largo plazo. (Foto: @dermarkologist)

En un video de TikTok, el Dr. Strom explicó que este problema es común en personas que usan peinados muy ajustados, como coletas altas o trenzas apretadas.

Según el medio Daily Mail, se estima que más de 7 millones de estadounidenses sufren algún tipo de alopecia. Asimismo, se estima que un tercio de las mujeres afroamericanas padecen alopecia por tracción debido a la textura de su cabello y los estilos trenzados que suelen usar.

Además, quienes tienen el cabello largo pueden desarrollar esta afección por el peso del pelo, al igual que bailarinas y gimnastas que deben mantenerlo recogido constantemente. Para prevenir el problema, el Dr. Strom recomienda evitar peinados muy ajustados y optar por estilos más sueltos.

Si se detecta a tiempo, la alopecia por tracción puede tratarse con medicamentos como minoxidil (Rogaine) o suplementos de biotina. (Foto referencial: Freepik)

Si es necesario recoger el cabello, sugiere evitar gomas elásticas, ya que pueden aumentar la fricción y el daño en los folículos. “Déjalo suelto sobre la piel y deja que el pelo respire un poco”, aconseja el especialista.

La mejor forma de prevenir la alopecia por tracción es prestar atención a cualquier sensación de dolor o tirantez en el cuero cabelludo.

Si se detectan signos de caída inusual del cabello, es importante consultar a un dermatólogo antes de que el daño sea permanente.

Se estima que más de 7 millones de estadounidenses sufren algún tipo de alopecia. (Foto referencial: Freepik)

Por qué se le cae el cabello a una persona

Según Mayo Clinic, la pérdida de cabello, también conocida como alopecia, puede manifestarse de diversas maneras y tener múltiples causas. A menudo, no se nota la caída de entre 50 y 100 cabellos al día, ya que nuevo cabello crece simultáneamente; no obstante, la pérdida de cabello se produce cuando este nuevo crecimiento no reemplaza al cabello que se ha caído.

Las causas más comunes incluyen la herencia genética, conocida como alopecia androgénica o calvicie de patrón masculino o femenino, que suele ser gradual y predecible. Cambios hormonales durante el embarazo, el parto, la menopausia y problemas de tiroides también pueden desencadenar la caída del cabello, al igual que ciertas afecciones médicas como la alopecia areata, infecciones del cuero cabelludo y la tricotilomanía.

Además, algunos medicamentos utilizados para tratar diversas enfermedades, la radioterapia en la cabeza, un suceso muy estresante y ciertos peinados o tratamientos capilares agresivos pueden contribuir a la pérdida de cabello.

Identificar la causa es fundamental para abordar el problema de manera efectiva.