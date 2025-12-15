Las posadas son el punto de partida oficial de la Navidad mexicana: nueve noches para cantar, romper piñata, tomar ponche y recordar, entre familia y amigos, el camino de José y María antes del nacimiento de Jesús. Ya sea en un barrio de México o en tu nuevo hogar en Estados Unidos porque te tocó migrar, pedir posada es una forma de sentirse en casa y mantener viva una tradición que ha pasado de generación en generación.

Cada fecha dentro de las posadas tiene un significado especial como humildad, fortaleza, desapego, caridad, confianza, justicia, pureza, alegría y generosidad. Del 16 al 24 de diciembre, muchas familias se juntan cada noche para “pedir posada”, es decir, recrear el momento en que José y María iban de casa en casa buscando alojamiento. Un grupo se queda afuera como peregrinos y otro se queda adentro como anfitrión; a través de cantos se da el diálogo hasta que “se abre” la puerta y comienza la fiesta con oraciones, villancicos, piñata y antojitos.

En la actualidad, los mexicanos salen a las calles a hacer el peregrinaje realizando cantos populares y rezos mientras siguen una estatua conocida como “misterio” que puede ser de la figura de María, José, un ángel o un burrito. Los anfitriones de la casa ofrecen ponche, cañas, frutas de temporada y una bolsa con dulces y cacahuates llamada colación. Al final de la velada, se rompe la tradicional piñata de siete picos y cada uno de ellos representa uno de los pecados capitales.

Si este año te toca organizarla, prepara el ponche, la piñata y ten listos los cantos para que nadie se quede callado al pedir posada.

Cómo pedir posada: letanía y qué frases decir

Si estás en México, la posada puede ser en el barrio, con los vecinos, en la parroquia, en la escuela o en el trabajo: solo necesitas velitas, imágenes de José y María, una piñata de siete picos, fruta y ponche bien caliente. Si vives en Estados Unidos, puedes armarla en tu casa, en el estacionamiento del edificio o en tu iglesia, imprimiendo los cantos o compartiéndolos por WhatsApp para que todos puedan seguirlos, incluso quienes casi no hablan español.

La tradición dicta que los invitados “peregrinos” se posan en el exterior de la casa portando velitas de colores. Dentro están los anfitriones de la casa que les darán posada. Primero cantan la letanía, después se pide la posada y, posteriormente, se rompen las coloridas piñatas rellenas. Finalmente se baila y se sirve la cena.

En la posada del trabajo o de la escuela, anímense a cantar aunque se equivoquen: se trata de convivir, reírse juntos y cerrar el año con buen ambiente.

Letanía para pedir posada

La letanía es el canto que se entona en las tradicionales posadas, el cuál es bastante extenso. Los participantes recorren las calles llevando imágenes de María y José, mientras entonan cánticos tradicionales.

Peregrinos:

En el nombre del cielo

os pido posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

Posaderos:

Aquí no es mesón,

sigan adelante.

Yo no puedo abrir,

no sea algún tunante.

Peregrinos:

No seas inhumano,

tennos caridad,

que el Dios de los cielos

te los premiará.

Posaderos:

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Peregrinos:

Venimos rendidos

desde Nazaret,

yo soy carpintero

de nombre José.

Posaderos:

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues yo ya les digo

que no hemos de abrir.

Peregrinos:

Posada te pide,

amado casero,

por solo una noche

la reina del cielo.

Posaderos:

Pues si es una reina

quien lo solicita,

¿cómo es que de noche anda tan solita?

Peregrinos:

Mi esposa es María,

es reina del cielo,

y madre va a ser

del Divino Verbo.

Posaderos:

¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

Entren peregrinos,

no los conocía.

Peregrinos:

Dios pague, señores,

vuestra caridad,

y que os colme el cielo

de felicidad.

Todos:

¡Dichosa la casa

que abriga este día

a la Virgen pura,

la hermosa María!

(Los posaderos abren la puerta y dejan entrar a los peregrinos)

¡Entren santos peregrinos,

reciban este rincón,

que aunque es pobre la morada,

os la doy de corazón!

¡Cantemos con alegría

todos al considerar

que Jesús, José y María

nos vienen a visitar!

Frases e invitaciones para la posada navideña

“La magia de la Navidad es la magia de las personas como tú, que haces que un año se pase volando. Estás invitado a la posada navideña. Lleva gorritos o diademas de renos. ¡No faltes!”.

“Para nosotros es un gusto invitarles a la tradicional posada familiar. Ven y pasa un lindo momento con nosotros”.

“Equipo, juntos hemos alcanzado muchos logros este año, así que es hora de celebrar y divertirnos en nuestra posada de fin de año. ¡Asiste!”.

“Ha llegado la mejor época del año. Es tiempo de compartir momentos especiales. Por eso queremos invitarte a nuestra posada. No faltes, será muy divertido”.

¿Cuándo empiezan y terminan las posadas en México?

Las posadas navideñas se llevan a cabo durante las nueve noches previas a la Nochebuena, comenzando el 16 de diciembre y terminando el 24 del mismo mes y en ellas amigos, vecinos y familiares se reúnen para cantar, realizar oraciones y actividades festivas. Este período refleja los nueve meses de embarazo de María según la tradición católica.

¿Qué es una letanía?

La letanía es una serie de diálogos cantados y representa la conversación entre los peregrinos y los dueños de la posada. En ella se describe la dificultad que María y José enfrentaron en su búsqueda de refugio. Con cada negativa, la tensión se incrementa hasta que finalmente se permite la entrada a los peregrinos, simbolizando la llegada del Niño Jesús.

El Evangelio nos dice que estando en Belén se cumplieron los días de su parto, y la Virgen María dio a luz a su hijo primogénito Jesús y le envolvió en pañales. Luego lo acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón.

¿Cuántas posadas son y qué representan?

En México es tradición celebrar nueve posadas navideñas consecutivas (del 16 al 24 de diciembre). Su significado está relacionado con la llegada de José y María a Belén desde Nazaret, así como el nacimiento del Niño Jesús.

Cada una tiene un significado y hace alusión a un valor humano:

Posada 1: Representa la humildad

Posada 2: Representa la fortaleza

Posada 3: Representa el desapego

Posada 4: Representa la caridad

Posada 5: Representa la confianza

Posada 6: Representa la justicia.

Posada 7: Representa la pureza.

Posada 8: Representa la alegría.

Posada 9: Representa la generosidad.