Un reconocido cardiólogo de EE. UU. compartió una experiencia que cambió su vida para siempre: sufrió un infarto a pesar de llevar un estilo de vida saludable y estar acostumbrado a tratar esta enfermedad en sus pacientes. Su testimonio busca generar conciencia sobre los síntomas y la importancia de actuar rápido.

En un video publicado por Park View Health, el Dr. William Wilson relató cómo ocurrió todo. “Cuando sufrí el infarto, tenía 63 años. Y antes de que ocurriera, mi salud era fantástica, o eso creía yo”, dijo.

El médico explicó que llevaba años haciendo ejercicio y tenía un trabajo muy activo: “En primer lugar, soy cardiólogo. Y los cardiólogos no pasan mucho tiempo sentados en el trabajo. Estamos de pie todo el tiempo. Tengo la suerte de tener un trabajo muy activo. Y, además, hago ejercicio constantemente. Lo hice durante años”.

Mientras estaba en el gimnasio de vacaciones con su esposa, sintió una molestia opresiva en el pecho y un síntoma poco conocido: una urgencia repentina de ir al baño. (Foto referencial: Freepik)

El 22 de enero de 2018 parecía ser un día normal. Estaba de vacaciones con su esposa y decidió acompañarla al gimnasio: “Iba a leer y a hacer algunos mandados. Pero mi esposa iba a hacer ejercicio sobre las nueve de la mañana. Y me dijo: ‘¿Quieres venir conmigo?’. Le dije: ‘Claro’"

Aunque no hizo su rutina habitual, comenzó a sentir algo extraño mientras estaba en la escaladora: “Primero, sentí una molestia en el pecho. Y no era una molestia aguda, no era como un cuchillo ni nada parecido. Era una especie de molestia incómoda, opresiva, como una presión”.

Al principio, no quiso aceptar lo que estaba pasando: “Uno pensaría que yo sabía lo que era y lo sabía. Pero no durante unos 30 o 60 segundos”. Incluso, se dijo a sí mismo que no podía ser real: “Estaba en negación. Intentaba convencerme a mí mismo de que esto no estaba pasando. Esto no puede estar pasándome a mí. Quiero decir, soy cardiólogo. Y esto no les pasa a los cardiólogos”.

Aunque al principio estuvo en negación, pidió ayuda y llamó a emergencias, algo que considera clave para salvar su vida. (Foto referencial: Freepik)

En medio de la situación, experimentó un síntoma poco conocido: “Es muy común que cuando alguien está sufriendo un infarto, tenga que ir al baño, con mucha urgencia. Es parte de todo el sistema nervioso que se activa con un infarto. Y, efectivamente, tuve que ir al baño en el gimnasio. Y recé”.

Después, le dijo a su esposa lo que ocurría y llamaron a emergencias. “Nunca había llamado a la sala de emergencias para decir: ‘Estoy sufriendo un infarto’”, confesó.

Hoy, el médico reflexiona sobre lo sucedido y se siente afortunado de haber sobrevivido. (Fuente: iStock)

Finalmente, llegó al hospital y fue atendido rápidamente, algo que, según él, fue clave para salvar su vida: “Una vez que estás allí, el equipo de cardiología y el equipo del hospital se encargarán. Y realmente se mueven. Hago cateterismos todos los días a personas que tienen exactamente lo mismo que yo tuve”.

Hoy, se siente afortunado de haber superado aquella experiencia: “Cada vez que respiro me doy cuenta de que soy muy afortunado. Podría haber sido de una manera totalmente diferente. Y tengo suerte de estar vivo”.

Cómo identificar un ataque cardíaco

Según MedlinePlus, un ataque cardíaco (o infarto) ocurre cuando el flujo de sangre que llega al corazón se bloquea, generalmente por un coágulo. Es fundamental identificar sus síntomas rápidamente, que pueden variar pero comúnmente incluyen una molestia en el pecho (presión, opresión o dolor que dura más de unos minutos y puede ir y venir), dolor o molestia en otras áreas de la parte superior del cuerpo (como uno o ambos brazos, espalda, cuello, mandíbula o estómago), y falta de aire. Otros síntomas pueden ser sudor frío, náuseas, vómitos, mareos y aturdimiento.

El tratamiento inmediato para un ataque cardíaco es clave para salvar vidas y prevenir daños permanentes al músculo cardíaco. Una vez en el hospital, el equipo médico puede administrar oxígeno, medicamentos como aspirina (para prevenir coágulos) y nitroglicerina (para reducir el dolor y dilatar los vasos sanguíneos).

Los procedimientos más comunes para restablecer el flujo sanguíneo incluyen la angioplastia (para abrir las arterias bloqueadas, a menudo colocando un stent) y, en algunos casos, la cirugía de bypass. Después del alta, los pacientes suelen necesitar medicamentos de por vida y cambios en el estilo de vida, como dieta saludable, ejercicio, control de peso, dejar de fumar y manejar el estrés, para prevenir futuros eventos.

