Norteamérica se prepara para un espectáculo único a fines del presente mes cuando un eclipse solar parcial oscurezca el cielo. A diferencia de Europa, donde se verá como un eclipse parcial estándar con un tercio del Sol oculto a media mañana, en esta parte de las Américas el fenómeno astronómico coincidirá con el amanecer, creando un efecto visual inusual conocido como “doble amanecer” que es cuando el astro rey parcialmente eclipsado asoma por el horizonte, seguido del Sol completo, haciendo parecer que hay dos albas consecutivas. Si vives en Nueva York o Pensilvania, en este artículo te detallaremos a qué hora ver el doble amanecer del eclipse solar del 29 de marzo.

Tras el eclipse lunar total del 14 de marzo, ¿cuál es el fenómeno astronómico que ocurrirá este mes?. (Fuente: iStock)

¿A qué hora ver el doble amanecer del eclipse solar del 29 de marzo en Nueva York?

En Nueva York, estado ubicado en la región Noreste de EE.UU. que limita al este con Nueva Inglaterra, al norte con Canadá y al sur con Pensilvania y Nueva Jersey, y cuyo territorio se extiende por el océano Atlántico y los Grandes Lagos, el eclipse solar parcial empezará a las 4:50 a.m. ET (0850 GMT), y el eclipse máximo -cuando la Luna cubre la mayor parte del Sol- ocurriá a las 6:47 a.m. ET (1047 GMT).

Será necesario contar con lentes especiales para observar el próximo eclipse solar parcial. (Foto: Dimas Rachmatsyah/iStock)

¿A qué hora ver el doble amanecer del eclipse solar del 29 de marzo en Pensilvania?

En Pensilvania, estado que abarca las regiones del Atlántico Medio, el Noreste, los Apalaches y los Grandes Lagos de EE.UU. que limita con Delaware al sureste, Maryland al sur, Virginia Occidental al suroeste, Ohio y el río Ohio al oeste, el lago Erie y Nueva York al norte, el río Delaware y Nueva Jersey al este, y la provincia canadiense de Ontario al noroeste a través del lago Erie, el eclipse solar parcial empezará a las 4:50 a.m. ET (0850 GMT), y el eclipse máximo -cuando la Luna cubre la mayor parte del Sol- ocurriá a las 6:47 a.m. ET (1047 GMT).

El 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial oscurecerá parcialmente el Sol, proyectando su sombra sobre el hemisferio norte. A diferencia de un eclipse total, la Luna no cubrirá completamente el Sol desde ninguna ubicación terrestre. Este evento astronómico requiere precauciones visuales: se recomienda el uso de protección ocular certificada o métodos de proyección indirecta para observar el eclipse de forma segura y evitar daños oculares. | Crédito: GEC