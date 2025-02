¿Has visto publicaciones en redes sociales sobre una alineación planetaria de planetas el 28 de febrero de 2025? A finales de mes los aficionados de la astronomía tendrán una excelente oportunidad para observar este “desfile de planetas”. Venus y Saturno serán visibles al anochecer en el suroeste, Júpiter brillará en lo alto y Marte se elevará en el este. Urano y Neptuno también estarán presentes, pero requerirán binoculares o un telescopio para su observación.

Estos eventos de observación de múltiples planetas no son extremadamente raros, pero tampoco ocurren todos los años, lo que los convierte en una experiencia que vale la pena disfrutar. La NASA explica que estos eventos a veces se denominan “alineaciones” porque los planetas aparecen en un arco a través del cielo nocturno. Sin embargo, desde la Tierra, los planetas siempre se ven así porque todos orbitan alrededor del sol aproximadamente en el mismo plano eclíptico. Es nuestra percepción bidimensional del movimiento tridimensional lo que crea esta ilusión de alineación.

Si bien la “alineación” de los planetas en sí no es un evento único, lo que es menos común es ver cuatro o cinco de ellos brillantes a la vez, lo cual no ocurre todos los años. Debido a que cada planeta orbita a diferentes velocidades, ocasionalmente se agrupan en el mismo lado del sol, lo que nos permite disfrutarlos en una sola vista. Si vives en México, aquí te traigo los horarios para que puedas ver la alineación planetaria este 28 de febrero de 2025. ¡No te pierdas esta oportunidad que no volverá a repetirse hasta dentro de 400 años!

Planetas que aparecen cerca a la Luna: ¿Cuáles son los que se manifestarán durante las noches de febrero?. (Fuente: iStock)

¿A qué hora ver la alineación planetaria este 28 de febrero de 2025 en México?

El mejor horario para observar la alineación planetaria en el cielo mexicano durante los últimos días de febrero, específicamente el viernes 28, es entre las 5:30 y 7:00 p.m. Te recomendamos mirar hacia el cielo en zonas despejadas y con baja contaminación lumínica para tener las mejores oportunidades de apreciar este fenómeno astronómico que no se repetirá hasta dentro de 400 años.

Fechas en que será visible la alineación planetaria este 28 de febrero de 2025 en México

La alineación planetaria de 2025 será un evento astronómico visible en todo el mundo, aunque la fecha y hora exactas variarán según la ubicación geográfica. El mejor momento para observar este fenómeno será generalmente al atardecer, justo después de la puesta de sol, cuando los planetas se eleven sobre el horizonte. Sin embargo, algunas regiones, como México, disfrutarán de condiciones de observación particularmente favorables debido a su ubicación. Para una observación óptima, es crucial consultar horarios específicos para tu ubicación, ya que la posición de los planetas y tu ubicación geográfica influyen en la visibilidad del suceso sideral.

El 28 de febrero de 2025, México será testigo de una impresionante alineación planetaria en la que hasta siete planetas podrán observarse en el cielo vespertino. (Foto: DALL-E / Open AI)

¿Dónder ver la alineación planetaria este 28 de febrero de 2025 en México?

Una alineación planetaria como la del 28 de febrero adornará el cielo nocturno, ofreciendo una oportunidad excepcional para observar Venus, Saturno, Júpiter y Marte, incluso desde ciudades con contaminación lumínica. Aunque no es un evento único, esta conjunción planetaria es una experiencia que vale la pena vivir. Por tal motivo, puedes descargar cualquiera de las siguientes aplicaciones gratuitas para ubicar fácilmente los planetas, cúmulos de estrellas y constelaciones invernales. ¡Solo tienes que abrigarte bien y disfrutar de la magia del cosmos!

Stellarium ( Android / iOS )

/ ) Star Chart ( Android / iOS )

/ ) Star Walk 2 ( Android / iOS )

/ ) Sky Tonight (Android / iOS)

La alineación planetaria de enero de 2025 es un evento en el que varios planetas, como Marte, Júpiter, Urano, Neptuno, Venus y Saturno, se alinearán en el cielo. (Foto: alxpin de iStock)

Los mejores destinos astronómicos de México para ver la alineación planetaria del 28 de febrero de 2025

México se prepara para ser uno de los mejores lugares en Latinoamérica para observar la alineación planetaria del 28 de febrero de 2025. Sus diversos ecosistemas, desde las altas montañas hasta los desiertos, ofrecen cielos nocturnos excepcionalmente claros, ideales para los aficionados a la astronomía. Lugares como el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, hogar del Observatorio Astronómico Nacional, brindan la oportunidad de explorar el cosmos con telescopios de alta potencia.

La Reserva de la Biosfera El Pinacate, en Sonora, es otro sitio emblemático para los amantes de las estrellas. Sus paisajes volcánicos y cielos oscuros la convierten en un escenario perfecto para observar el universo. Para una experiencia más completa, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y el Área Natural Protegida de Wirikuta ofrecen cielos estrellados y actividades al aire libre como senderismo y camping.

El Parque Nacional Izta-Popo, con sus imponentes volcanes, es otro destino que combina la belleza natural con la observación astronómica. Imagina contemplar la bóveda celeste con los picos nevados de estos volcanes como telón de fondo. Estos lugares, además de ofrecer una experiencia única, contribuyen a la preservación de los ecosistemas y promueven el turismo sostenible.

La alineación planetaria de 2025 será el 28 de febrero, cuando se alinearán siete planetas en el cielo (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno). Este fenómeno astronómico será visible desde cualquier parte del mundo. | Crédito: GEC