Un eclipse solar parcial ofrecerá un espectáculo astronómico visible desde amplias regiones del hemisferio norte este sábado 29 de marzo de 2025. Este evento, destacado por su magnitud y duración, permitirá a los observadores presenciar cómo la Luna oculta parcialmente el Sol. A diferencia de los eclipses totales, donde el satélite natural de la Tierra cubre completamente el disco solar, este eclipse parcial mostrará al astro rey con una apariencia “mordida”, debido a la fracción de su superficie que será cubierta por la Luna.

El eclipse solar parcial se podrá observar en partes de Norteamérica, Europa, África, el norte de Asia, pequeñas áreas de Sudamérica, Groenlandia, Islandia y gran parte de los océanos Atlántico y Ártico. En España, principalmente, el espectáculo celestial será observable con magnitudes variables, alcanzando su máximo en el extremo noroeste de la península.

El evento comenzará a las 10:48 am (horario peninsular), momento en el que el Sol estará alto en el cielo, facilitando su observación, y tendrá una duración total será de aproximadamente 213 minutos, casi cuatro horas. La extensión geográfica del eclipse permitirá a millones de personas presenciar este fenómeno, aunque con variaciones en la hora y la intensidad de la sombra lunar.

El eclipse será visible desde el norte del Océano Atlántico, parte del Ártico, el noroeste de África, la mayor parte de Europa, el extremo oriental de América, el noroeste de Rusia y Groenlandia. La duración total del fenómeno será de 213 minutos (algo menos de 4 horas). | Crédito: astronomia.ign.es

Horarios en España para ver el máximo del eclipse solar del 29 de marzo por ciudades

Las Islas Canarias, específicamente Santa Cruz de Tenerife, será la primera comunidad de España que disfrutará de la visibilidad del evento astronómico y que comenzará a las 09:15 am (horario peninsular), alcanzando su punto máximo a las 10:04 am para finalizar a las 10:56 am, ofreciendo un espectáculo matutino para los isleños.

En la Península Ibérica y las Islas Baleares, los horarios del eclipse variarán según la ubicación geográfica. Sin embargo, se estima que el punto máximo del eclipse ocurrirá alrededor de las 11:40 am. Para ciudades específicas como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, estos son los horarios aproximados para facilitar la observación proporcionados por el sitio tiempo.com:

Barcelona

Inicio del eclipse solar parcial: 11:02 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:48 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:36 pm

Bilbao

Inicio del eclipse solar parcial: 10:53 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:46 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:41 pm

Fuerteventura (Puerto del Rosario)

Inicio del eclipse solar parcial: 09:18 am

Máximo del eclipse solar parcial: 10:06 am

Fin del eclipse solar parcial: 10:57 am

Huelva

Inicio del eclipse solar parcial: 10:39 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:30 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:24 pm

Islas Canarias, Lanzarote (Arrecife)

Inicio del eclipse solar parcial: 09:19 am

Máximo del eclipse solar parcial: 10:07 am

Fin del eclipse solar parcial: 10:58 pm

Lugo

Inicio del eclipse solar parcial: 10:45 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:40 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:38 pm

Las Palmas de Gran Canaria

Inicio del eclipse solar parcial: 09:15 am

Máximo del eclipse solar parcial: 10:04 am

Fin del eclipse solar parcial: 10:55 am

Madrid

Inicio del eclipse solar parcial: 10:48 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:40 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:33 pm

Málaga

Inicio del eclipse solar parcial: 10:43 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:32 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:22 pm

Murcia

Inicio del eclipse solar parcial: 10:51 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:38 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:26 pm

Oviedo

Inicio del eclipse solar parcial: 10:48 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:41 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:40 pm

Palma de Mallorca

Inicio del eclipse solar parcial: 11:02 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:46 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:30 pm

Santa Cruz de Tenerife

Inicio del eclipse solar parcial: 09:15 am

Máximo del eclipse solar parcial: 10:04 am

Fin del eclipse solar parcial: 10:55 am

Santiago de Compostela

Inicio del eclipse solar parcial: 10:43 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:39 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:38 pm

Sevilla

Inicio del eclipse solar parcial: 10:41 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:31 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:24 pm

Valencia

Inicio del eclipse solar parcial: 10:54 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:46 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:31 pm

Zaragoza

Inicio del eclipse solar parcial: 10:55 am

Máximo del eclipse solar parcial: 11:45 am

Fin del eclipse solar parcial: 12:37 pm

Durante la mañana del sábado 29 de marzo de 2025 será posible observar desde España un eclipse parcial de Sol que alcanzará una magnitud máxima superior a 0,4 en el extremo noroeste de la península, superior a 0,3 en las islas Canarias y el oeste peninsular y superior a 0,2 en el este de la península y Baleares. | Crédito: astronomia.ign.es

Horarios en España para ver el máximo del eclipse solar del 29 de marzo por provincias

Estos son los datos del eclipse para cada provincia de España, de acuerdo al Observatorio Astronómico Nacional. Los tiempos corresponden a la hora oficial:

PROVINCIA DE ESPAÑA INICIO ECLIPSE

(H:M) MÁXIMO ECLIPSE

(H:M) FINAL ECLIPSE

(H:M) Álava 10:53 11:45 12:40 Albacete 10:50 11:39 12:29 Alicante 10:53 11:39 12:27 Almería 10:47 11:34 12:22 Asturias 10:48 11:43 12:40 Ávila 10:47 11:39 12:34 Badajoz 10:40 11:33 12:28 Barcelona 11:02 11:48 12:36 Burgos 10:50 11:43 12:38 Cáceres 10:42 11:35 12:30 Cádiz 10:39 11:29 12:22 Cantabria 10:51 11:45 12:41 Castellón 10:55 11:43 12:32 Ciudad Real 10:46 11:37 12:29 Córdoba 10:43 11:33 12:26 La Coruña 10:44 11:40 12:39 Cuenca 10:51 11:41 12:32 Gerona 11:04 11:50 12:38 Granada 10:45 11:33 12:24 Guadalajara 10:49 11:41 12:34 Guipúzcoa 10:55 11:47 12:41 Huelva 10:39 11:30 12:24 Huesca 10:56 11:47 12:38 Baleares 11:02 11:45 12:30 Jaén 10:45 11:34 12:25 León 10:47 11:42 12:38 Lérida 10:58 11:47 12:37 Lugo 10:45 11:40 12:38 Madrid 10:48 11:40 12:33 Málaga 10:43 11:32 12:22 Murcia 10:51 11:38 12:26 Navarra 10:55 11:46 12:40 Orense 10:43 11:39 12:37 Palencia 10:48 11:42 12:37 Las Palmas 09:15 10:04 10:55 Pontevedra 10:42 11:38 12:37 La Rioja 10:53 11:45 12:39 Salamanca 10:45 11:39 12:34 Segovia 10:48 11:40 12:34 Sevilla 10:40 11:31 12:24 Soria 10:52 11:44 12:37 Tarragona 10:59 11:47 12:35 Santa Cruz de Tenerife 09:14 10:04 10:56 Teruel 10:53 11:42 12:33 Toledo 10:47 11:38 12:31 Valencia 10:54 11:42 12:30 Valladolid 10:48 11:41 12:36 Vizcaya 10:53 11:46 12:41 Zamora 10:46 11:39 12:35 Zaragoza 10:55 11:45 12:37

El 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial oscurecerá parcialmente el Sol, proyectando su sombra sobre el hemisferio norte. A diferencia de un eclipse total, la Luna no cubrirá completamente el Sol desde ninguna ubicación terrestre. Este evento astronómico requiere precauciones visuales: se recomienda el uso de protección ocular certificada o métodos de proyección indirecta para observar el eclipse de forma segura y evitar daños oculares. | Crédito: GEC