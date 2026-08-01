La cita del día de hoy pertenece a Epicuro, uno de los pensadores más destacados de la antigua Grecia y fundador de la escuela filosófica conocida como epicureísmo. Sus enseñanzas estuvieron enfocadas en la búsqueda de la felicidad, la tranquilidad del alma y el valor de disfrutar los placeres simples de la vida. Con la frase “A quien no contenta lo pequeño, nada le contentará”, Epicuro invita a reflexionar sobre la importancia de aprender a valorar aquello que tenemos y encontrar satisfacción en las cosas sencillas.

El significado de la frase de Epicuro

Cuando Epicuro afirma que quien no se conforma con lo pequeño nunca estará satisfecho, plantea que la felicidad no depende únicamente de alcanzar grandes logros o acumular bienes materiales.

Para el filósofo, una persona que siempre busca más y nunca aprecia lo que posee puede caer en una búsqueda constante que no termina. En cambio, quien aprende a disfrutar los pequeños momentos encuentra una fuente más estable de bienestar.

La cita del día de Epicuro destaca que la satisfacción nace de valorar lo que tenemos. | Crédito: Ernst Wallis et al

La importancia de valorar lo sencillo

La cita del día de Epicuro refleja una de las ideas centrales de su pensamiento: la felicidad se encuentra en la moderación y en la capacidad de disfrutar las experiencias cotidianas.

Un momento de tranquilidad, una conversación con alguien querido, una comida sencilla o el tiempo compartido con otras personas pueden convertirse en fuentes de alegría cuando se aprenden a valorar.

La búsqueda de la felicidad según Epicuro

La reflexión de Epicuro no significa renunciar a los sueños o dejar de aspirar a nuevos objetivos. Su enseñanza apunta a evitar que la felicidad dependa únicamente de alcanzar algo que todavía no tenemos.

Para el filósofo griego, una vida plena requería encontrar equilibrio, reducir los deseos innecesarios y disfrutar aquello que realmente aporta tranquilidad y satisfacción.

La cita del día de Epicuro invita a encontrar felicidad en los momentos sencillos. | Crédito: Thomas Stanley

Una enseñanza vigente en la actualidad

En una época marcada por el consumo, la comparación constante y la búsqueda de más resultados, la frase de Epicuro mantiene una gran relevancia. Muchas personas pueden alcanzar metas importantes y aun así sentir insatisfacción si no han aprendido a valorar el presente.

La reflexión invita a detenerse y reconocer que la felicidad también puede estar en los pequeños detalles que forman parte de la vida diaria.

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