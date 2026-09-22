Houston, al igual que la mayor parte de Texas, aplica el horario de verano. Por eso, durante la madrugada del primer domingo de noviembre la ciudad dejará atrás la Hora Central de Verano, conocida como CDT , y retomará la Hora Central Estándar o CST. El ajuste no implica adelantar el reloj: al finalizar el horario de verano, la hora se atrasa.

¿A qué hora cambia Houston?

El retorno al horario estándar en Houston será exactamente a las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre de 2026. En ese instante, los relojes pasan de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. ; es decir, esa franja de la madrugada se repite. El cambio puede resumirse así:

Momento Hora y zona horaria en Houston Antes del ajuste 1:59 a. m. CDT — UTC-5 Cambio oficial 2:00 a. m. se atrasa una hora Después del ajuste 1:00 a. m. CST — UTC-6

En términos prácticos, Houston gana una hora de madrugada. Los teléfonos, computadoras, relojes inteligentes y muchos vehículos conectados suelen actualizarse de forma automática, siempre que tengan configurada correctamente la zona horaria. Sin embargo, conviene revisar despertadores, relojes de pared, electrodomésticos, automóviles y cualquier sistema que dependa de una programación manual.

La fecha y el horario coinciden con la regla federal que establece el fin del horario de verano en Estados Unidos el primer domingo de noviembre. Para Houston, los registros de servicios especializados de tiempo sitúan el ajuste de 2026 el 1 de noviembre a las 2:00 a. m., con el paso de CDT a CST.

De CDT a CST: qué cambia

Hasta la madrugada del 1 de noviembre, Houston estará en Central Daylight Time (CDT), que corresponde a UTC-5. Tras el cambio de horario, la ciudad operará bajo Central Standard Time (CST), equivalente a UTC-6.

Eso significa que Houston quedará una hora más cerca del horario UTC durante el horario estándar. También se modificarán varias diferencias horarias internacionales y nacionales.

Por ejemplo, si una reunión está pactada para las 10:00 a. m. en Houston después del cambio, corresponderá a las 4:00 p. m. en España peninsular mientras Europa mantenga su horario estándar . En cambio, los países que no aplican cambios estacionales de hora —como Perú, Colombia y la mayor parte de México— verán modificada su diferencia con Houston.

Para residentes que coordinan llamadas de trabajo con América Latina, familias en el extranjero o equipos distribuidos entre varias ciudades de Estados Unidos, el riesgo no suele estar en la fecha, sino en asumir que la diferencia horaria se mantiene igual todo el año.

Vuelos, turnos y eventos

El primer domingo de noviembre merece atención especial si hay vuelos, conexiones terrestres, citas médicas, turnos nocturnos o actividades deportivas programadas entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada . La hora entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m. ocurre dos veces: una bajo CDT y otra bajo CST.

Si un vuelo, una reserva o un turno figura a la 1:30 a. m. del 1 de noviembre, conviene confirmar con la aerolínea, empresa o proveedor de servicios cuál de las dos 1:30 a. m. aparece en el itinerario. En entornos laborales, particularmente en hospitales, seguridad, logística, transporte y atención continua, es recomendable verificar cómo se registra la hora extra que se genera con el atraso del reloj.

También vale la pena revisar:

Alarmas configuradas para la madrugada del domingo.

Boletos de avión, autobús o tren con salida o llegada durante el ajuste.

Horarios de transmisiones deportivas, especialmente si se siguen partidos desde otros países.

Reservas de hoteles, citas médicas o entregas programadas.

Sistemas de fichaje laboral, calendarios compartidos y plataformas de videollamadas.

Aunque los dispositivos digitales suelen hacer el ajuste sin intervención, no todos los servicios reflejan la hora repetida de la misma manera. Revisar el huso horario indicado —CDT o CST— evita confusiones.

¿Texas cambia la hora el 1 de noviembre?

Sí. Houston y la mayor parte de Texas aplican el horario de verano y, por tanto, realizan el cambio estacional de noviembre. En 2026, la ciudad empezó el horario de verano el domingo 8 de marzo, cuando pasó de CST a CDT, y lo terminará el domingo 1 de noviembre, al regresar a CST.

La norma no es idéntica en todo Estados Unidos. Hawái no aplica el horario de verano y la mayor parte de Arizona tampoco lo hace. Esas excepciones no afectan el reloj en Houston, pero sí pueden cambiar la diferencia horaria al coordinar un viaje, una reunión o una llamada con Phoenix, Honolulu u otras ciudades.

El retorno al horario estándar también trae amaneceres más tempranos según el reloj, pero atardeceres que ocurren una hora antes. Para muchas personas, ese es el cambio más perceptible durante las semanas posteriores: habrá más luz en la mañana y oscurecerá antes por la tarde.

¿Qué dice el gobierno y qué consejos clave seguir en Houston?

Las autoridades federales y estatales recuerdan cada año la regla de “spring forward, fall back” para evitar confusiones: en primavera se adelanta el reloj, en otoño se atrasa. En California ha habido debates para hacer permanente el horario de verano, pero cualquier cambio definitivo requiere aprobación del Congreso de Estados Unidos, por lo que en 2026 sigue vigente el esquema clásico de dos cambios anuales.

Consejos para no confundirte con el cambio de horario en Los Ángeles:

Programar recordatorios en el celular varias horas antes del ajuste.

Revisar la hora de vuelos, transporte público y espectáculos, que suelen indicar si están en horario estándar o de verano.

Ajustar gradualmente la hora de dormir unos días antes para reducir el impacto en el sueño.

Verificar la configuración automática de zona horaria en celulares y computadoras.