Estoy segura que la usas varias veces al día y que, en algunas ocasiones, quisieras desaparecerla para no tener que lavar los platos. La esponja para trastes es un infaltable en la cocina y si bien muchos se preocupan por tenerla siempre impecable, otros creen que simplemente basta con exprimirla bajo el chorro de agua para quitar el exceso de lavavajillas y nada más. ¿Te has puesto a pensar cuántos gérmenes y bacterias existen en ese pequeño utensilio que frotas sobre tus vasos, platos y ollas? Hoy te explico, de la mano de los expertos, por qué debes limpiarla correctamente y te dejo las pautas necesarias para no poner en riesgo tu salud y la de tu familia ya que muchos métodos habituales, no son los más indicados.

Y es que debido a la humedad, calor y restos de comida acumulada, pueden volverse en un peligro. Es aquí donde conviene profundizar en los riesgos de su uso, ya que muchos consideran que al estar en contacto con el agua y detergente es más que suficiente para estar limpias, sin pensar que su uso inadecuado puede generar contaminación cruzada y provocarnos enfermedades.

Las esponjas son el utensilio de limpieza preferido para el lavado manual de platos, pero ¿sabes los peligros que oculta? (Foto: Vasil Dimitrov / iStock)

Los peligros de las esponjas: un caldo de cultivo para las bacterias

En 2017, un equipo liderado por Markus Egert, microbiólogo de la Universidad de Furtwangen (Alemania), investigó en profundidad el número de gérmenes que viven en ese tipo de utensilios. Aquí destacó la Moraxella osloensis, una bacteria que provoca mal olor y podría generar infecciones en humanos, especialmente en personas con un sistema inmunológico debilitado.

Eso no es todo. En un estudio alemán publicado en la revista Scientific Reports, se menciona que quedan bacterias categorizadas como peligrosas en una esponja para platos, incluso después de aplicar procesos de desinfección.

Adicional, investigadores de la Universidad de Furtwangen describieron que las esponjas de cocina son un “punto frecuente de atracción de microbios”, encontrándose 362 clases de bacterias, más de lo que se encuentra normalmente en un inodoro. Esto debido a que las esponjas están húmedas y han sido diseñadas para absorber, teniendo la capacidad de almacenar bacterias entre las que se destacan Staphylococcus, Salmonella y E. coli.

las esponjas de cocina son un "punto frecuente de atracción de microbios", así que debes desinfectarlas correctamente. (Foto: Sucharas wongpeth / iStock)

Cómo desinfectar correctamente las esponjas de cocina

Estos utensilios de la cocina deben ser reemplazados cada semana para reducir el riesgo que representan las bacterias. Además, mientras estamos dentro de ese rango de tiempo es vital desinfectarlas de forma correcta.

Los investigadores determinaron que sumergirlas en agua caliente o ponerlas en el microondas, no ayuda en nada a arreglar la situación ya que solo algunas bacterias logran ser eliminadas, pero otras mucho más resistentes aumentan.

Un método que sí funciona es este: elabora una solución mezclando nueve partes de agua y una de lejía. Con la ayuda de guantes en tus manos, derrama la mezcla sobre la esponja y espera entre 10 a 30 segundos. Luego apriétala bien para eliminar el exceso de líquido y ponla a secar.

