Por más que creas que tu hogar luce reluciente y está totalmente limpio porque te encargas de pasar la aspiradora, escoba o trapeador a diario, la verdad es que hay lugares que albergan más bacterias de las que imaginas e identificarlos es vital para que tú y tu familia gocen de buena salud. ¿Te has puesto a pensar qué tan saludable es poner tu cepillo de dientes en un vaso cerca al inodoro o seguir cortando cebolla en esa tabla de picar que no renuevas hace varios años? Hoy te explico, de la mano de una investigación, qué espacios de tu vivienda merecen que le des una nueva revisión para comprobar que en realidad los gérmenes no están reinando.

Y es que hay lugares y artículos que se vuelven “entornos perfectos” para el crecimiento de hongos y bacterias. Así lo explicó un estudio sobre hábitos de higiene en el hogar, realizado en conjunto por la Fundación de Estudios para la Salud y la Seguridad Social (FESS) y la Universidad de Barcelona en España. Ahí se destaca que el inodoro es el que más gérmenes acumula, pero no es el único. Maite Muniesa, miembro del Departamento de Microbiología de la universidad catalana y líder de la investigación, alertó de una “falta importante de desinfección en zonas olvidadas”, según explicó la cadena británica BBC.

¿Cuáles son los lugares de la casa con más bacterias?

Este es el ranking de las zonas a las que deberías prestarle más atención en cuanto a limpieza para no poner en riesgo tu salud.

1. Inodoro

Aunque se limpia con frecuencia, es considerado como el espacio más contaminado del hogar porque alberga una gran cantidad de bacterias incluyendo gérmenes presentes en el agua del inodoro y en las superficies con las que entra en contacto, como la manija de la cisterna.

Para limpiarlo correctamente puedes mezclar media taza de bicarbonato de sodio con media taza de vinagre blanco y viértela en el inodoro. Deja actuar durante 30 minutos antes de frotar con un cepillo y enjuagar. Usa esta preparación también para limpiar la tapa y los bordes exteriores.

El inodoro suele necesitar una atención adicional en las zonas menos visibles, como debajo del borde y la base. (Foto: bymuratdeniz / iStock)

2. Estropajos y trapos de cocina

Según la investigación, la cocina es otro espacio lleno de gérmenes, sobre todo en los estropajos, trapos y esponja que, muchas veces, se dejan sin escurrir. La humedad hace que diversos patógenos se mantengan activos.

Para desfinfectar los trapos de cocina puedes recurrir a esta mezcla: 1/2 tapa de jabón líquido, el jugo de medio limón y 3 cucharadas percarbonato de sodio. En un recipiente coloca todos los ingredientes. Agrega suficiente agua como para cubrir tus trapos y sumérgelos. Mete el recipiente por 5 minutos al microondas, después deja remojando hasta que enfríe. Esto hará que el percarbonato, compuesto que se activa con agua y libera oxígeno, active su poder de limpieza y blanqueador, según explican desde Univision.

3. Fregadero de la cocina

Es común que en él se acumulen platos, ollas, cubiertos y vasos con restos de comida. Esto hace que se concentren gérmenes. Lo idea es espolvorear bicarbonato de sodio sobre la superficie, frotar con una esponja húmeda y enjuagar.

Para el desagüe, vierte media taza de bicarbonato de sodio seguida de media taza de vinagre blanco. Deja actuar 15 minutos y enjuaga con agua caliente.

En el fregadero es común tener la esponja. Ambos acumulan gran cantidad de gérmenes. (Foto: kittijaroon / iStock)

4. Cepillos de dientes y sus vasos

Cuando usas tu cepillo de dientes, se pueden transferir microorganismos que habitan en la cavidad bucal. Es por eso que nunca debe chocar con el que usa otra miembro de tu familia y tampoco se recomienda que esté ubicado cerca al inodoro, ya que cuando jalas la palanca también se liberan gérmenes que pueden caerle.

5. Suelos

Los pisos de la casa son uno de los sitios con más microorganismos y muchos de ellos los traemos de la calle en nuestro zapatos.

6. Tablas de picar

Las infecciones alimentarias son causadas por patógenos como la salmonella, la escherichia coli y el campylobacter y las tablas de cortar son entornos propicios para la incubación de gérmenes. Para evitarlo, es conveniente desinfectarlas con frecuencia.

7. Las manijas de puertas y electrodomésticos

Las manijas, especialmente las de puertas, refrigeradores y microondas, son focos de bacterias debido al contacto constante con las manos.

Para desinfectarlas puedes usar una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco. Limpia frotando la la preparación con un paño.

