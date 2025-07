Se usa varias veces al día y es el gran aliado para calentar rápidamente algún alimento sin necesidad de encender la cocina; sin embargo, también suele ser uno de los electrodomésticos más olvidados a la hora de la limpieza de este ambiente del hogar. Y es que a quién no le ha pasado que tras preparar los alimentos y notar que la estufa está sucia o llena de grasa, inmediatamente busca el paño y se encarga de dejarla impecable o si se siente un olor desagradable en la nevera, pues se busca la causa del problema y se elimina de inmediato. Si bien muchos son muy minuciosos a la hora de realizar el aseo, también están los que consideran que pequeñas manchas o salpicaduras no son señal de peligro, ignorando que esto puede traer mayores complicaciones. Hoy te explico cuáles son los problemas que le puede traer a tu vida y salud el no limpiar seguido el microondas y cómo hacerlo correctamente.

Gracias a su practicidad y rapidez para calentar, descongelar y cocinar algunas preparaciones, se ha convertido en una herramienta que ‘te salva la vida’ cuando tienes el tiempo en contra, olvidaste sacar el pollo de la congeladora la noche anterior o llegaron visitas de último momento y quieres realizar un snacks rápido y delicioso.

Si bien es uno de los electrodomésticos que más utilizamos en nuestros hogares, también es uno de los que más se ensucia y muchas veces queda olvidado. Que quede totalmente manchado, con olor a comida o quemado no solo representa riesgos sanitarios, sino también técnicos que vale la pena conocer.

Limpiar las paredes del microondas es una acción que no debes dejar pasar en el día a día. (Foto: MediaProduction / iStock)

¿Qué pasa si no limpio el microondas?

Especialistas de la Universidad de Valencia realizaron un estudio publicado en la revista Frontiers in Microbiology bajo el título 'El bacterioma de los microondas: biodiversidad de los hornos microondas domésticos y de laboratorio’. En este descubrieron que dentro del electrodoméstico logran sobrevivir algunas bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud.

“Nuestros hallazgos revelaron la intrincada interacción entre la exposición a la radiación de microondas, las interacciones con los alimentos y los hábitos de uso en la conformación del bacterioma de los microondas”, indicaron los científicos.

¿Por qué es necesario limpiar el microondas?

Si acostumbras calentar las salsas, sopas y otras preparaciones sin tapar, entonces estas salpican y las manchas se van acumulando en las paredes del microondas. Si no lo limpias inmediatamente, entonces afectará el rendimiento óptimo del dispositivo y no ayudará a prolongar su vida útil.

¿Por qué ocurre esto? Pues la grasa y residuos de comida actúan como aislantes térmicos y afectan la propagación uniforme de las ondas electromagnéticas utilizadas para calentar los alimentos. Esto deriva en una cocción desigual o incompleta de los alimentos y representa un riesgo para la salud al no garantizar la eliminación adecuada de microorganismos patógenos.

Y es que una limpieza nula del microondas puede hacer que los residuos en su interior se vuelvan un caldo de cultivo para bacterias y otros microorganismos patógenos.

Para limpiar tu microondas hay diversos métodos y trucos caseros que te ayudarán a erradicar la grasa y salpicaduras. (Foto: AndrewRafalsky / iStock)

Cómo limpiar el microondas para combatir las bacterias

Los especialistas de la Universidad de Valencia explicaron que una de las mejores formas de combatir las bacterias en los microondas es limpiando en profundidad. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos debes hacer lo siguiente:

Eliminar las salpicaduras y los derrames cuando se produzcan para que los residuos de alimentos no se sequen. Limpiar con un paño suave o una toalla de papel limpia humedecida con agua tibia. Para suciedad más difícil, usar bicarbonato de sodio, un jabón suave o líquido lavavajillas. No utilizar lana de acero, estropajos, limpiadores abrasivos ni limpiadores de hornos.

Este truco casero te ayudará a eliminar los olores de los alimentos o aflojar los residuos de comida pegados: mezclar seis cucharadas de bicarbonato de sodio o 1/2 taza de jugo de limón con una taza de agua en un recipiente medidor de vidrio apto para microondas. Calentar la mezcla en el electrodoméstico hasta que hierva. Luego, dejar la mezcla en el aparato sin abrir la puerta hasta que se enfríe. El vapor ayudará a aflojar los residuos de comida y eliminar los olores. Limpiar las superficies con un paño suave o una toalla de papel.

Recuerda realizar la limpieza cada vez que ocurra una salpicadura de comida o se derramen líquidos en su interior. Además, puedes hacer una vez a la semana una limpieza profunda que también incluya el exterior, puertas, rejillas de ventilación o sellos de goma.

