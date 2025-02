Hay aromas que desencadenan una respuesta emocional específica como la vainilla que, según el Feng Shui, simboliza la dulzura, la pasión y la armonía. Y es que hay olores que permiten crear un ambiente muy favorable para que surja el amor y las buenas relaciones. Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, aquí te explico cómo puedes convertir a tu perfume en tu gran aliado para terminar de conquistar a esa persona que tanto te gusta o seguir cautivando a tu pareja. Para esto te daré algunos trucos para que se impregne mejor en tu piel y no deje de percibirse aunque pasen las horas.

Tu fragancia favorita no solo es fiel reflejo de tus gustos y cualidades, sino que también te puede ayudar a mantener la llama del amor o acercarte más a quien será tu compañero de vida. Y es que el 14 de febrero es una gran oportunidad para demostrar cuánto significa alguien para ti, y qué mejor manera de hacerlo que dejando una impresión inolvidable.

Todos buscamos que nuestro aroma permanezca en el tiempo. Conoce cómo lograr que tu perfume sea tu sello distintivo. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

¿Cómo lograr que tu perfume dure más tiempo?

Algo que debes considerar siempre es que hidratar tu piel es vital para fijar el aroma y se pueda prolongar por horas. Después del baño y sobre todo si tienes piel seca o vives en climas con alta humedad, aplica una buena crema hidratante -neutra o con el mismo olor de tu perfume- antes de echarte tu producto favorito.

Eso no es todo, pues debes tener en cuenta los puntos de pulsación, ¿qué significa?. Se trata de cinco zonas de tu cuerpo en donde la concentración de calor es alta: muñecas, cuello, pecho y pliegues codos y rodillas. Angélica Carranza, Directora Corporativa de Fragancias y Cuidado Personal de Yanbal también recomienda colocar 1 o 2 sprays en la nuca sobre la raíz del cabello. No te preocupes que no le hará daño y tú y todos a tu alrededor notarán la diferencia.

El calor del cuerpo jugará un papel clave al ayudar a activar las notas de tu perfume permitiendo que el aroma se libere suavemente y se disperse a medida que te mueves, creando esa estela que hace que todos volteen cuando ingresas a la oficina o reunión. Eso sí, los expertos recomiendan solo echar en al menos dos puntos de pulso, sino harás una saturación de aromas.

¿Alguna vez te pusiste a pensar que la forma en la que aplicas tu perfume puede ocasionar que se esfume más rápido?. (Foto: GlobalStock / iStock)

Para que el perfume dure más tiempo y te sientas increíble durante el día o la noche debes elegir un producto de calidad y que sea Eau de Parfum o EDP, que es la versión con el porcentaje más alto de esencia y mayor duración. Por ejemplo, para verano puede elegir aromas que combinen intensidad, toques de sensualidad y mucha sofisticación como ‘Pasión’ de Yanbal o si prefieres los aromas más frescos, podrías optar por la colonia Mix & Chic Berry Tonic que hace parte de la colección sabor de amor y que tiene un aroma frutal de frutos rojos, con flor de cerezo y un toque de merengue para envolver tu piel en una sensación deliciosa no pasará desapercibida.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).