Tomarse un descanso de las redes sociales puede tener efectos positivos reales, según un estudio reciente. Investigadores de la Universidad de Stanford analizaron el comportamiento de unos 36,000 usuarios de Facebook e Instagram y encontraron notables mejoras en su bienestar emocional cuando dejaron de usar estas plataformas por un tiempo.

Según el Stanford Institute for Economic Policy Research, el experimento se realizó en las semanas previas a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Todos los participantes usaban estas aplicaciones al menos 15 minutos al día y fueron divididos en dos grupos para evaluar los cambios.

Aproximadamente el 27% de los participantes recibió un pago para desactivar sus cuentas durante seis semanas. El resto formó parte de un grupo de control y solo dejó de usar las redes durante una semana.

Los resultados mostraron que quienes dejaron Facebook experimentaron una mejora notable en su bienestar emocional. (Foto referencial: Freepik)

Los resultados mostraron una mejora clara en quienes se alejaron de Facebook por más tiempo. Su bienestar emocional aumentó de forma significativa en comparación con el grupo de control. En el caso de Instagram, también se observó una mejora, pero fue más leve y no se mantuvo bajo análisis estadísticos más estrictos.

Los mayores beneficios en Facebook se registraron entre personas mayores de 35 años, votantes indecisos y quienes no tenían estudios universitarios. En Instagram, las mejoras más notables se dieron en mujeres de entre 18 y 24 años.

La investigación también concluyó que la mejora no se debe a pasar menos tiempo frente a pantallas, sino al impacto específico de estas plataformas. (Foto referencial: Freepik)

El estudio también reveló que los usuarios no reemplazaron ese tiempo con actividades fuera de línea. En su mayoría, el tiempo que dejaron de pasar en estas plataformas se trasladó a otras aplicaciones, lo que sugiere que la mejora en el ánimo se debe a las propias redes sociales y no solo a reducir el tiempo frente a la pantalla.

Aun así, se trata de uno de los experimentos más grandes sobre este tema y el primero en analizar de forma aislada el impacto de Instagram.

Cómo identificar a una persona adicta a las redes sociales

Una persona puede mostrar señales de adicción a las redes sociales cuando pierde el control sobre su uso. Por ejemplo, pasa mucho más tiempo del que planeaba conectada, siente ansiedad o irritabilidad cuando no puede acceder a sus cuentas, revisa constantemente notificaciones sin motivo claro o descuida responsabilidades como estudios, trabajo o relaciones personales.

Para lidiar con esto, lo más efectivo es establecer límites claros y progresivos. Reducir el tiempo de uso diario, desactivar notificaciones innecesarias y crear espacios libres de pantallas (como antes de dormir) puede ayudar bastante. También es importante reemplazar ese tiempo con actividades fuera de línea, como ejercicio, hobbies o interacción social real. Si el problema es más intenso, hablar con un profesional de salud mental es clave para desarrollar estrategias personalizadas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!