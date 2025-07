Una azafata de Estados Unidos compartió en TikTok los dos gestos de los pasajeros que más la sacan de quicio, sobre todo en esos días en los que ya viene cansada por las labores propias de su empleo. Cher Killough, quien lleva seis años trabajando como tripulante de cabina y vive en Dallas, publicó un video en su cuenta @cherdallas donde habló de esas actitudes que la dejan “apretando la mandíbula” por la frustración que le generan.

Cher explicó que lo primero que la irrita es cuando un pasajero ignora instrucciones básicas de seguridad porque, en un vuelo anterior, otra azafata lo dejó hacer lo que quiso. “El último tripulante no estaba haciendo su trabajo. Entonces yo tengo que discutir de forma sutil y explicar el motivo, lo que normalmente no me molesta, pero si ya ha sido un día largo, esto me hace quedarme en la galera pidiéndole a Dios un poco de fuerza”, relató.

El segundo comportamiento que la desespera es cuando, a pesar de que ha dicho varias veces que los compartimentos superiores están llenos, los pasajeros igual los abren una y otra vez. “Cuando el compartimento está lleno y lo cierro, alguien viene y lo abre después de que he dicho como siete veces: ‘Si está cerrado, es porque está lleno’. Lo abren y encima lo dejan abierto”, contó.

Esto termina convirtiéndose en un verdadero problema para ella, porque tiene que regresar varias veces a cerrar los compartimentos que los pasajeros siguen abriendo para intentar meter más cosas.

Según Cher, estos gestos son los que hacen que un día agotador se vuelva aún más difícil, y aunque sabe que debe tener paciencia para hacer bien su trabajo y cuidar de todos a bordo, a veces solo le queda “decir una oración y pedir ayuda”.

Su video recibió muchas respuestas de apoyo tanto de otros pasajeros como de colegas de trabajo. Una persona comentó: “Te entiendo”, mientras que otro pasajero escribió: “Lo del compartimento me vuelve loco a mí también. ¡Acaban de decir que si está cerrado es porque está lleno! ¡Déjenlo en paz!”.

Otra azafata sumó su experiencia y dijo: “Cuando alguien abre un compartimento que yo ya había cerrado y luego se sienta sin volver a cerrarlo, voy y le pregunto: ‘¿Ya terminó con esto?’ Y lo cierro. Así las demás personas ven lo molesto que es que tenga que hacerlo de nuevo”. Un viajero frecuente agregó: “Esto es sentido común. Muchas veces miro a la gente y pienso: ¿en serio? A veces hasta intervengo si veo que están faltando el respeto al tripulante”.

Reglas básicas al viajar en avión

Durante un vuelo, una de las reglas más básicas es la seguridad. Debes seguir siempre las instrucciones de la tripulación de cabina, especialmente en lo referente al uso del cinturón de seguridad (obligatorio durante el despegue, aterrizaje y turbulencias), la ubicación de las salidas de emergencia y el uso de chalecos salvavidas o máscaras de oxígeno.

El uso de dispositivos electrónicos es otra regla importante. Durante el despegue y aterrizaje, y cuando te lo indiquen, debes poner tus dispositivos en “modo avión” o apagarlos por completo. Aunque en altitudes de crucero muchos dispositivos pueden usarse en modo avión, las llamadas telefónicas están prohibidas y el uso de Wi-Fi y Bluetooth depende de la aerolínea.

Finalmente, el respeto por los demás pasajeros y la tripulación es clave. Mantén un volumen bajo en tus dispositivos, evita ruidos excesivos y sé considerado con el espacio personal. Levántate solo cuando sea seguro hacerlo, utiliza los baños de forma adecuada y sigue las normas de consumo de alcohol. Estas reglas contribuyen a una experiencia de vuelo más segura y agradable para todos.

