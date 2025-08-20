Un psiquiatra forense compartió las dos señales sutiles que podrían indicar que alguien es un psicópata. El Dr. Sohom Das, especialista en psiquiatría forense y creador de un canal en YouTube, comparte contenido sobre crímenes, salud mental y psicología.

En un clip titulado “¿Cómo saber si alguien es un psicópata?”, el Dr. Das explicó cuáles son algunos signos poco evidentes.

El experto comenzó diciendo: “¿Cómo puedes saber si alguien es un psicópata? Bueno, para mí es relativamente fácil, porque tengo a esos pacientes detenidos bajo la Ley de Salud Mental. Están en mi hospital, así que tengo muchas fuentes de información.”

Según el especialista, estas personas son explotadoras, egocéntricas y suelen aprovecharse de otros para obtener beneficios como dinero, amistad o sexo. (Foto: @dr_s_das / X)

Sin embargo, el especialista señaló que la pregunta realmente interesante es cómo detectarlo en la vida cotidiana. “Es bastante difícil”, confesó. “Esto se debe a que los psicópatas, por naturaleza, son muy manipuladores y saben camuflarse bien. Pero hay señales reveladoras.”

El primer signo que mencionó fue que son personas explotadoras y muy egocéntricas. Según el Dr. Das: “Un verdadero psicópata intentará aprovecharse de ti para obtener lo que sea: dinero, amistad o sexo. Además, son bastante narcisistas, todo gira en torno a ellos.”

El segundo signo está relacionado con sus amistades. “Los psicópatas, como usan a las personas, tienden a no tener amistades profundas. Tienen un círculo grande, conocen a mucha gente, pero los utilizan y luego los desechan.”

Además, no mantienen amistades profundas: tienen muchos conocidos, pero los usan y luego los desechan. (Foto referencial: Freepik)

En el mismo video, el especialista explicó la diferencia entre un psicópata y un sociópata. “Psicópata es un término médico formal. Si preguntas a 50 psiquiatras forenses, te darán la misma respuesta. Sociopatía es más informal; cada persona lo define distinto.”

Eso sí, destacó que ambos comparten rasgos como manipulación, falta de empatía y traición, pero con algunas diferencias: “Los sociópatas son menos capaces de controlar sus emociones. Si molestas a un psicópata, se vengará después; su venganza es un plato frío. En cambio, un sociópata no puede contenerse: explota, se enfada en el momento.”

Además, “los sociópatas suelen tener un coeficiente intelectual más bajo y viven en los márgenes de la sociedad, mientras que los psicópatas se integran más fácilmente en la vida diaria.”

El especialista también aclaró la diferencia con los sociópatas, quienes son más impulsivos, menos inteligentes y viven en los márgenes de la sociedad, mientras que los psicópatas saben camuflarse en la vida diaria. (Foto referencial: Freepik) / Matt Winkelmeyer

Qué es un psicópata y cómo actúa

Un psicópata es una persona con un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una profunda falta de empatía y remordimiento. A diferencia de otros, no pueden sentir culpa. Suelen ser encantadores y manipulan a los demás para conseguir lo que quieren. La psicopatía no es un diagnóstico formal, pero sus rasgos se asocian con el Trastorno de la Personalidad Antisocial (TPA).

Las personas con psicopatía viven según sus propias reglas, ignorando los derechos y sentimientos de los demás. Suelen llevar una vida irresponsable y pueden romper las normas sociales o la ley sin remordimiento. Aunque parezcan seguros de sí mismos, su comportamiento a menudo es impulsivo y carece de un plan de vida a largo plazo.

Es importante saber que no todos los psicópatas son criminales. Muchos de ellos pueden tener éxito en la sociedad, especialmente en puestos de poder, donde su falta de miedo y su frialdad emocional pueden ser vistos como ventajas. La diferencia clave es que su mente no funciona por locura, sino por una incapacidad para conectar emocionalmente con las personas.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí