Una gran cantidad de personas tienen la costumbre de no devolver las llamadas perdidas. En un primer momento, se puede considerar como un simple descuido o falta de interés, pero los profesionales en psicología revelan un trasfondo más complejo. ¿Estás acostumbrado a realizar esta práctica frecuente? De identificarte con este comportamiento, es necesario que leas los siguientes párrafos para conocer qué rasgos te definen.

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Te habrá pasado en alguna ocasión; estás realizando una actividad y, cuando tomas tu móvil, visualizas una llamada perdida de una persona cercana a tu círculo. Lo ideal sería devolver la comunicación para conocer cuál es la razón, pero evitas ello.

Posiblemente ingresas a WhatsApp y envías un mensaje para saber el motivo de la llamada o, en el peor de los casos, ignoras por completo. Aunque no creas, esa simple acción revela algo llamativo de tu personalidad que deberías prestar total atención.

Existen casos de personas que no suelen devolver la llamada, pero envían un mensaje por WhatsApp. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

La sobrecarga emocional está presente

Distintos expertos en psicología señalan que no devolver una llamada responde a un estado de agotamiento o saturación emocional, donde el individuo atraviesa momentos de alta tensión y opta por priorizar su privacidad como un mecanismo de encontrar la calma mental.

Es más, no están dispuestos a contestar una llamada entrante, pues no cuentan con la estabilidad suficiente para hacerlo y prefieren evitar una mala reacción que cause una mala impresión en la otra parte.

En una conversación otorgada para Cuídate Plus , la psicóloga Olga Albaladejo precisa que estas personas que no atienden las llamadas o evitan devolverlas puede ser un indicio de síntomas leves relacionados con la ansiedad social.

Las personas que no acostumbran a contestar el móvil o devolver las llamadas pérdidas mantienen una sobrecarga emocional. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Se trata de una condición de salud mental en la que un ser humano experimenta un miedo intenso y persistente a ser juzgada por otras personas, así lo explica Mayo Clinic . Puede ocurrir esta situación en caso la persona reciba llamadas de individuos con los cuales aún no entabla una confianza.

Asimismo, los reportes señalan que estas personas muestran un bajo nivel de tolerancia ante los imprevistos cuando realizan tareas importantes, por lo tanto no atienden el teléfono ni revisan las llamadas perdidas hasta concluir por completo con sus obligaciones.

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