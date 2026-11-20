Conforme pasen los años, acumulamos distintas responsabilidades que nos saturan mentalmente; eso provoca que nos olvidemos de ciertas cosas diarias. Ante ello, hay personas que aplican una interesante y simple estrategia: hacer listas para todo. Con esta acción, puedes considerar que quien lo pone en práctica es olvidadizo(a), pero la psicología tiene una postura diferente que te la revelaré en los siguientes párrafos.

Mayormente se recurre a esta estrategia al realizar compras en el supermercado o para mantener un orden de los quehaceres diarios. Para muchos, se trata de un hábito que les ha funcionado correctamente en sus vidas.

Hacer una lista para todo suele tener el respaldo de los especialistas en salud mental. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que hacen listas para todo

La psicóloga Leticia Enjuto explicó a CuerpoMente que la estrategia de hacer listas para todo ayuda a liberar espacio mental de una manera rápida. Cuando se traslada todas esas responsabilidades hacia una hoja, se está liberando una carga.

“Esta práctica está relacionada con la capacidad de utilizar elementos del entorno para facilitar nuestro funcionamiento cognitivo”, añadió.

Para la especialista, apuntar cada cosa en una lista favorece en la gestión de la obligación y logra que cada una se perciba como “más manejable”. En términos simples, logra que el individuo consiga ser más organizado.

Muchas personas afirman que esta estrategia les libera carga mental. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Existen individuos que han confirmado que apuntar en una hoja les ha ayudado a recordar ciertas tareas importante que no se les pasó por la mente a lo largo del día. Es así que regresar con mayor facilidad a sus obligaciones.

“(Hacer una lista) permite establecer un orden y anticipar los siguiente pasos, algo que se puede resultar especialmente útil en periodos de mayor exigencia laboral o personal”, concluyó Enjuto.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .