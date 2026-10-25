No todo lo que realizamos diariamente tiene que ser favorable; habrá ocasiones donde cometeremos errores u obtendremos resultados no deseados. En ese sentido, la mayoría suele considerar una falla como algo catastrófico, pero existen casos de personas que miran el lado positivo de dicha situación. ¿Por qué ocurre ello? Los especialistas en psicología tienen una perspectiva que captará tu atención. Sigue leyendo esta nota.

Habitualmente, esta visión positiva de la vida se le conoce como optimismo. Tal como te indiqué anteriormente, no todos cuentan con este rasgo, pues la mayoría suele decir “¿por qué me pasa esto a mí?" o “no soy lo suficientemente bueno”.

De acuerdo a los psicólogos, la mentalidad positiva tiene una influencia directa en el bienestar psicológico y físico; además, favorecen en la aparición de la sensación de felicidad en la persona.

Mantener una mentalidad positiva ante situaciones negativas suelen revelar rasgos interesantes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que son optimistas

La forma en cómo te tratas o cómo reacciones ante los fracasos suele revelar mucho sobre tu nivel de autoestima o confianza, según lo explicado por los profesionales de salud. En caso sepas aprovechar estas oportunidades para seguir creciendo demuestras una excelente seguridad sobre tus capacidades.

Por su parte, el psicólogo Juan Armando Corbin ha brindado un punto de vista llamativo: los seres optimistas no suelen compararse ni intentan agradar a los demás. Se centran en su camino y en seguir mejorando, pues tiene en claro sus objetivos.

También añade que no viven en fantasías; es decir, son realistas y no evitan cualquier inconveniente que se les presente. Intentan afrontarlos con total convicción y, lo más importante, siempre rescatarán lo positivo de esos momentos.

Una persona optimista no suele compararse con otras, según lo explicado por la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / TORRES

Armando Corbin también comparte la idea de que estas personas se valoran positivamente, pero añade otro rasgo: sabe cómo automotivarse. No todos tienen las fuerzas suficientes para levantarse ante un tropiezo, pues necesitan tiempo o la ayuda de otras personas.

“Buscan estrategias para mantener una mentalidad constructiva siempre y orientada hacia los objetivos”, añade.

Esto demuestra que tanto hombres como mujeres con visión optimista suelen aprender de cada situación complicada. De esa manera, están formando una mentalidad más madura, capaz de estar preparados(a) ante posibles desenlaces negativos.

“Ser optimista es la actitud que debemos adoptar todos, porque, pese a que la vida no es perfecta, siempre es mejor afrontarla con una actitud positiva, pero con realismo”, expresa el psicólogo citado.

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