Si eres un fiel creyente de la astrología, te mencionaré que está a punto de presenciarse la primera Luna Nueva del 2026 , considerada como la más importante del año. Es una buena oportunidad si pretendes renovar tu energía y trazarte nuevas metas en los próximos meses. Para este domingo 18 de enero, el firmamento nos invita a un momento de conexión profunda con nuestras aspiraciones. Si estás buscando la abundancia y el bienestar en tu vida, en esta nota te revelaré cómo puedes aprovechar este poderoso ciclo lunar mediante rituales sencillos que transformarán tus deseos en realidades.

Probablemente te estés preguntando realmente de qué trata esta Luna Nueva. Para comenzar, está relacionada directamente al calendario lunar; según la astróloga Margarita Moon , se trata de un almanaque que recoge cada uno de los movimientos que realiza la Luna durante un año.

Estos movimientos lunares se producen de manera cíclica a través de los doce signos del zodiaco, permaneciendo aproximadamente dos días en cada constelación. Este desplazamiento se integra dentro de un ciclo lunar de 28 días que se divide en dos periodos distintivos: la etapa creciente y la etapa menguante.

La experta añade que dicho ciclo lunar de 28 días está compuesto por ocho fases: luna nueva, luna creciente, cuarto creciente, creciente gibosa, luna llena, luna menguante gibosa, cuarto menguante y luna menguante. Cada una representa una energía diferente; por suponer, la luna nueva recomienda realizar nuevos propósitos, escuchar la intuición y dar paso a ideas nuevas.

La Luna Nueva forma parte de las 8 fases del ciclo lunar. (Crédito: freepik)

Qué rituales de Luna Nueva debo realizar para manifestar deseos

Medita y realiza una autorreflexión consciente

Para atraer la prosperidad a tu vida es necesario que medites, ya que se trata de un ritual poderoso durante la Luna Nueva. Te aconsejo que busques un especio tranquilo, respires profundo y te preguntes en tu interior: ¿Qué quiero lograr este año? ¿Qué malas costumbres no debo repetir? y ¿Qué necesito alcanzar para sentirme tranquilo y en paz?

Es necesario que la meditación sea ente 10 a 15 minutos para que tenga un mejor resultado.

Manifiesta tus intenciones claras y realistas

Cuando hayas cumplido con el tiempo de meditación, el paso siguiente será escribir tus propósitos que tienes durante el presente año. Como se trata de la primera Luna Nueva del 2026, el ritual cuenta con más energía.

Te aconsejo que dichas escrituras deben ser plasmadas desde la honestidad y con cierta intención. Unos ejemplos claros son “seré más disciplinado conmigo mismo”, “terminaré un objetivo este año” y “cuidaré mi salud mental y me alejaré de lo que no me suma”.

Visualiza tu futuro ideal

La manera en cómo te ves en el futuro es fundamental en la manifestación durante la Luna Nueva. Para ello, tendrás que imaginar cómo te sentirías si dicho deseo que pretendes disfrutar se hace realidad. Tienes que concentrarte en la emoción.

Es importante que seas convincente con tus manifestaciones ante la Luna Nueva. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Qué tipos de deseos se recomiendan manifestar en Luna Nueva de Capricornio

Los astrólogos recomiendan enfocar los deseos en metas serias, a largo plazo y bien estructuradas. Éstos pueden ser avance en el perfil profesional, estabilidad económica, mejo organización en el trabajo, capacidad para afrontar nuevos retos, organizar el tiempo cada día o construir una base estable para el futuro.

