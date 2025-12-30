El 2026 se perfila como un año fascinante para los amantes del cielo. Desde eclipses solares totales hasta la danza constante de las fases lunares, este calendario lunar 2026 será tu guía imprescindible para no perderte ningún evento. Ya sea que busques el momento ideal para cortarte el cabello, sembrar en tu jardín o simplemente observar la majestuosidad del universo, aquí tienes todas las fechas clave.

Calendario de Lunas Llenas 2026: Nombres y fechas

La luna llena ocurre cuando la Tierra se ubica exactamente entre el Sol y la Luna. En 2026, tendremos 12 plenilunios, cada uno con un nombre tradicional derivado de las culturas nativas americanas y europeas:

3 de enero: Luna de Lobo (La primera del año, ideal para la introspección).

1 de febrero: Luna de Nieve.

3 de marzo: Luna de Gusano.

1 de abril: Luna Rosada (Marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte).

1 de mayo: Luna de Flores.

30 de mayo: Luna de Fresa.

29 de junio: Luna del Ciervo.

28 de julio: Luna del Esturión.

27 de agosto: Luna de Cosecha.

25 de septiembre: Luna del Cazador.

25 de octubre: Luna del Castor.

24 de diciembre: Luna Fría (Una Navidad iluminada por el plenilunio).

Eclipses en 2026: Los eventos más esperados

En 2026 viviremos eventos astronómicos de alto impacto visual.

Eclipse Lunar Penumbral (3 de marzo de 2026): Visible en gran parte de América y Europa. La Luna se oscurecerá sutilmente. Eclipse Solar Total (12 de agosto de 2026): El evento del año. Cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Será el primer eclipse total en Europa en décadas. Eclipse Lunar Parcial (28 de agosto de 2026): Visible en América, Europa y África. Eclipse Solar Anular (17 de febrero de 2026): Visible principalmente en la Antártida y partes del hemisferio sur.

Las fases lunares mes a mes: ¿Cuándo hay Luna Nueva?

La Luna Nueva es el momento preferido por los astrónomos para observar galaxias y constelaciones, ya que la ausencia de luz lunar permite ver el cielo más oscuro.

Enero: Nueva (18) | Llena (3)

Febrero: Nueva (17) | Llena (1)

Marzo: Nueva (18) | Llena (3)

Abril: Nueva (17) | Llena (1 y 30)

Mayo: Nueva (16) | Llena (30)

Junio: Nueva (15) | Llena (29)

Julio: Nueva (14) | Llena (28)

Agosto: Nueva (12) | Llena (27)

Septiembre: Nueva (11) | Llena (25)

Octubre: Nueva (10) | Llena (25)

Noviembre: Nueva (9) | Llena (24)

Diciembre: Nueva (8) | Llena (24)

¿Cómo afecta el Calendario Lunar 2026 a tu rutina?

Más allá de la astronomía, la Luna influye en diversas actividades humanas. Aquí te decimos cómo usar este calendario a tu favor:

Belleza y Cuidado Personal

Según la creencia popular, las fases lunares afectan el crecimiento del cabello:

Para un crecimiento rápido: Córtate el cabello durante la Luna Creciente.

Para fortalecer la raíz: Hazlo durante la Luna Llena.

Hazlo durante la . Para que el corte dure más: Opta por la Luna Menguante.

Jardinería y Agricultura

Luna Nueva: Ideal para cosechar raíces y eliminar malezas.

Luna Creciente: Perfecta para sembrar plantas que crecen en altura y dan frutos.

Luna Llena: Momento de máxima absorción de nutrientes.

Momento de máxima absorción de nutrientes. Luna Menguante: Recomendada para trasplantes y abono.

Consejos para observar el cielo en 2026

Para disfrutar de estos fenómenos, sigue estas recomendaciones: