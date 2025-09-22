El eclipse solar parcial del 21 de septiembre de 2025 será uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Sin embargo, en el cielo mexicano no podrá apreciarse de forma directa, ya que su trayectoria estará limitada a regiones específicas del hemisferio sur.

A pesar de ello, los interesados en este evento podrán seguirlo sin perder detalle gracias a las transmisiones en vivo online, que acercarán las imágenes de lugares donde sí se verá el fenómeno.

¿A qué hora y cómo ver el eclipse solar del 21 de septiembre de 2025 en México? Sigue aquí la transmisión online del fenómeno astronómico. (Imagen: Frost Science)

¿Por qué no se verá el eclipse solar en México?

De acuerdo con especialistas en astronomía, el camino del eclipse solar parcial de septiembre quedará restringido a zonas como Nueva Zelanda, la costa oriental de Australia, islas del Pacífico y partes de la Antártida. Esto significa que en el hemisferio norte, incluyendo México, no habrá posibilidad de observarlo directamente.

La UNAM explicó que este tipo de fenómenos no siempre abarcan todo el planeta, ya que dependen de la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. En este caso, la posición orbital provoca que solo algunos puntos del hemisferio sur puedan presenciar el evento.

¿A qué hora ver el eclipse solar en México vía online?

El portal especializado Time and Date transmitirá el eclipse solar del 21 de septiembre en vivo desde su canal oficial de YouTube. La señal estará disponible en México el domingo a las 10:00 horas (tiempo del centro).

En lugares como Nueva Zelanda, el fenómeno coincidirá con el amanecer del lunes 22 de septiembre, mostrando al Sol parcialmente cubierto por la Luna en un escenario único.

¿Cómo seguir la transmisión en vivo del eclipse solar?

Los observadores en México podrán acceder a la transmisión gratuita en línea a través de YouTube, donde Time and Date ofrecerá imágenes en alta definición y explicaciones sobre el desarrollo del evento.

Hasta el momento, la NASA no ha confirmado que lo transmitirá en sus canales oficiales, por lo que la alternativa principal seguirá siendo esta cobertura independiente.

¿Qué importancia tiene el eclipse solar de septiembre 2025?

El eclipse parcial de Sol tendrá lugar un día antes del equinoccio de septiembre, un momento simbólico en el que la duración del día y la noche se equilibran en todo el planeta. Por ello, los astrónomos destacan el significado especial de este fenómeno astronómico.

Además, este tipo de eclipses permite a los científicos recopilar información sobre la actividad solar y la interacción de su luz con la atmósfera terrestre.

¿Cuándo será el próximo eclipse visible en México?

Aunque el de septiembre no podrá disfrutarse en el país, el calendario astronómico ofrece nuevas oportunidades. El 12 de agosto de 2026 se producirá un eclipse solar total, visible en varias regiones de Europa y de manera parcial en América del Norte, incluyendo México.

Ese evento será el próximo gran espectáculo celeste que los mexicanos podrán apreciar directamente desde su territorio.