El calendario especial de la Tierra trae consigo uno de los fenómenos que más interesan a la comunidad científica: un eclipse solar. El próximo evento astronómico se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre y podrá observarse de forma parcial en países como Nueva Zelanda y Australia, así como en algunas áreas del hemisferio sur, entre ellas la Antártida, el océano Atlántico y el océano Pacífico. ¿Es posible verlo en vivo desde Estados Unidos? La respuesta es no. Sin embargo, existe una manera de hacerlo, y aquí te la explicamos en las siguientes líneas.

¿Cómo ver el eclipse solar en EE.UU. EN VIVO ONLINE este 21 de septiembre?

Como mencionamos al inicio, el eclipse solar parcial del domingo 21 de septiembre de 2025 no será visible desde Estados Unidos, pero puede seguirse completamente en línea con la transmisión en vivo de Time and Date, que incluye mapa, cronómetro y múltiples cámaras en el hemisferio sur.

EE.UU., 21/09/2025.- El canal de YouTube de Time and Date pasará las imágenes del eclipse solar total en vivo y online para todos los países del mundo desde puntos estratégicos. Foto de MIGUEL RIOPA para AFP / MIGUEL RIOPA

La mayor cobertura se registrará al amanecer del lunes 22 en Nueva Zelanda y en una franja de la costa este de Australia, además de regiones del Pacífico Sur y la Antártida; el territorio continental de EE. UU. queda fuera de la zona de penumbra observable.

Por ello, la alternativa práctica es seguir la señal online con varios puntos de observación en el hemisferio sur y gráficos de magnitud, trayectoria y cronograma.

¿A qué hora ver el eclipse solar del 21 de septiembre en EE.UU.?

Aquí te mostramos los husos horarios de los Estados Unidos para poder las fase del eclipse solar del 21 de septiembre que tendrá un tiempo de duración de cuatro horas y media (aproximadamente).

Inicio global del eclipse: 1:29 pm ET (12:29 pm CT, 11:29 am MT, 10:29 am PT).

Máximo global: 3:41 pm ET (2:41 pm CT, 1:41 pm MT, 12:41 pm PT).

Fin global: 5:53 pm ET (4:53 pm CT, 3:53 pm MT, 2:53 pm PT).

Horarios en diferentes estados de EE.UU. para seguir el eclipse solar

Inicio del eclipse solar Punto máximo Fin del eclipse solar Estados de EE.UU. 1:29 pm ET 3:41 pm ET 5:53 pm ET Florida (este), Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, Nuevo Hampshire, Maine, Ohio, Michigan, Indiana (gran parte), Kentucky (este), Tennessee (este) 12:29 pm CT 2:41 pm CT 4:53 pm CT Alabama, Misisipi, Luisiana, Arkansas, Misuri, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Texas (mayor parte), Oklahoma, Kansas, Nebraska (este), Dakota del Norte (este), Dakota del Sur (este), Tennessee (oeste), Kentucky (oeste), Indiana (algunos condados), Florida (Panhandle occidental) 11:29 am MT 1:41 pm MT 3:53 pm MT Nuevo México, Colorado, Utah, Wyoming, Montana (mayor parte), Idaho (sur), Arizona (nota: la mayor parte de Arizona no aplica horario de verano), Dakota del Norte (oeste, pequeñas áreas), Dakota del Sur (oeste), Nebraska (oeste), Kansas (oeste), Texas (oeste, El Paso y alrededores) 10:29 am PT 12:41 pm PT 2:53 pm PT California, Nevada, Oregón (casi todo; Malheur norte observa MT), Washington, Idaho (norte, Panhandle)

¿Cómo será la trayectoria del eclipse solar del 21 de septiembre?

La trayectoria del eclipse solar del 21 de septiembre de 2025 será parcial y recorrerá el hemisferio sur, con mejor visibilidad sobre el sur de Nueva Zelanda, partes de la Antártida y zonas remotas de los océanos Pacífico y Atlántico, sin pasar por América del Norte ni Europa. En el punto de máximo, sobre el Pacífico Sur entre Nueva Zelanda y la Antártida, la cobertura llegará aproximadamente al 80–86% del disco solar, disminuyendo hacia la Península Antártica y las costas de Australia y Nueva Zelanda fuera de las zonas óptimas.

EE.UU., 21/09/2025.- Un eclipse solar parcial es un fenómeno en el que la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero la alineación no es perfecta y solo cubre una parte del disco solar, haciendo que el Sol se vea como una “medialuna” o con un “mordisco”.. Foto de JOSH EDELSON para AFP / JOSH EDELSON

Nueva Zelanda: muy buena visibilidad, especialmente en el sur de la Isla Sur y Stewart Island, con coberturas que superan el 70% en las áreas más australes.

Australia: observable de forma parcial en una franja estrecha de la costa este; la cobertura es menor que en el sur de Nueva Zelanda.

Antártida: visible ampliamente como parcial; la Península Antártica tendrá coberturas más modestas cercanas al 10–12% hacia el atardecer local.

Océanos Pacífico y Atlántico sur: el máximo ocurre sobre el océano, lejos de zonas densamente pobladas

Datos sobre el eclipse solar parcial del 21 de septiembre

Tipo y magnitud: eclipse solar parcial con magnitud ~0.855 (porcentaje máximo teórico del diámetro solar cubierto).

Ventana temporal global: el evento se extiende aproximadamente entre 17:29 y 21:53 UTC, con el máximo alrededor de 19:41–19:53 UTC sobre el Pacífico Sur.

Cambio de fecha local: por la zona horaria, en Nueva Zelanda el fenómeno se observa después del amanecer del 22 de septiembre, aunque la fecha UTC sea 21 de septiembre.

Próximo eclipses solares que se verán en EE.UU.

12 de agosto de 2026 — Eclipse solar parcial (visible en gran parte de Norteamérica; la totalidad ocurre en Groenlandia, Islandia y España).

— Eclipse solar parcial (visible en gran parte de Norteamérica; la totalidad ocurre en Groenlandia, Islandia y España). 2 de agosto de 2027 — Eclipse solar parcial (la totalidad cruza el norte de África y Medio Oriente; parcial en la costa este de EE. UU.).

— Eclipse solar parcial (la totalidad cruza el norte de África y Medio Oriente; parcial en la costa este de EE. UU.). 26 de enero de 2028 — Eclipse solar anular parcial en EE. UU. (anularidad sobre Atlántico y noroeste de África; parcial en sureste de EE. UU.).

— Eclipse solar anular parcial en EE. UU. (anularidad sobre Atlántico y noroeste de África; parcial en sureste de EE. UU.). 14 de enero de 2029 — Eclipse solar parcial (visible como parcial en partes de Norteamérica).

— Eclipse solar parcial (visible como parcial en partes de Norteamérica). 12 de junio de 2029 — Eclipse solar parcial (visible como parcial en el norte y oeste de Norteamérica).

FAQ: Preguntas frecuentas sobre eclipses solares (Consejos)

¿Puedo mirar un eclipse solar a simple vista?

No es seguro mirar el Sol directamente en ninguna fase parcial o anular; solo es seguro durante la totalidad de un eclipse total y exclusivamente mientras el Sol esté completamente cubierto, volviendo a proteger los ojos tan pronto reaparece cualquier borde brillante.

¿Sirven las gafas de sol comunes?

No, las gafas de sol comunes no protegen lo suficiente; se requieren gafas o visores para eclipse que cumplan la norma ISO 12312-2 y estén en buen estado, sin rayones ni daños.

¿Puedo usar binoculares, cámara o telescopio con mis gafas para eclipse?

No; nunca mires al Sol a través de dispositivos ópticos usando solo gafas para eclipse, porque concentran la luz y pueden atravesar el filtro; los dispositivos deben llevar filtros solares específicos montados en la parte frontal.

¿Qué métodos seguros existen si no tengo gafas para eclipse?

La proyección estenopeica (hacer un pequeño agujero en una tarjeta para proyectar el Sol sobre una superficie) es un método indirecto y seguro; también sirven proyecciones con telescopios equipados y manejados por personal experto.

¿Cómo verifico que mis gafas para eclipse son seguras?

Comprueba que indiquen ISO 12312-2, que el fabricante sea confiable y que no estén rotas, dobladas o rayadas; si hay daño, deséchalas y no las uses.

¿Por cuánto tiempo puedo mirar con gafas para eclipse?

Puede observarse de manera intermitente o continua mientras se usen visores certificados adecuadamente, haciendo pausas para mayor comodidad; nunca superar el tiempo sin protección, ni quitarse la protección en fases parciales.

¿Es seguro para niños y personas embarazadas?

Sí, siempre que se sigan las mismas medidas de seguridad visual y un adulto supervise el uso correcto de visores en menores; el embarazo no impide observar de forma segura.

¿Sirven radiografías, vidrio de soldar o obsidiana?

No se recomiendan radiografías, obsidiana ni espejos; el vidrio de soldar solo sería aceptable con sombra 14, sin rayas y usado brevemente, pero lo más seguro es un filtro certificado ISO.

¿Puedo ver el eclipse a través del celular?

Solo si el teléfono o la cámara tienen un filtro solar adecuado delante del lente; de lo contrario se puede dañar el sensor y los ojos al encuadrar.

¿Qué hago si siento molestias en los ojos después?

Si aparecen dolor, visión borrosa, manchas o sensibilidad a la luz tras observar un eclipse, busca atención con un profesional de la salud visual de inmediato.