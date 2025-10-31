La pregunta sobre cuándo retirar la ofrenda de Día de Muertos es una de las más comunes cada año, y no es para menos. Este altar, lleno de colores, aromas y recuerdos, representa el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Es a través de él que las familias mexicanas reciben a sus seres queridos fallecidos, ofreciéndoles sus platillos favoritos, bebidas y objetos que marcaron su vida. Pero así como existe un momento para abrir este portal simbólico, también hay un instante justo para cerrarlo con respeto y amor.

¿Cuándo quitar la ofrenda de Día de Muertos?

Según la tradición mexicana, las almas de los niños visitan los altares el 1 de noviembre, mientras que las almas de los adultos llegan el 2 de noviembre. Una vez transcurridos esos días, se considera que el 3 de noviembre es el momento adecuado para despedirlos.

Retirar la ofrenda en esta fecha simboliza el cierre de un ciclo y, sobre todo, un acto de respeto hacia quienes fueron invitados a regresar por unos días al hogar.

No se trata solo de “quitar” los elementos del altar, sino de hacerlo con conciencia y gratitud. Cada vela apagada, cada flor retirada y cada fotografía guardada representa un gesto de cariño hacia las almas que, según la creencia, ya han emprendido su camino de regreso al más allá.

Durante el Día de Muertos, las familias preparan ofrendas para recibir a sus seres queridos que regresan del más allá. | Crédito: Imagen genera por IA / Gemini

Ritual de despedida: un acto de amor y gratitud

El cierre del altar no debe verse como una simple limpieza, sino como un ritual de despedida. Una de las formas más comunes de hacerlo es encender una vela blanca y pronunciar unas palabras de agradecimiento. Puedes decir en voz alta algo tan sencillo como: “Gracias por visitarnos, por acompañarnos y por seguir siendo parte de nuestra vida. Hasta el próximo año”

Este gesto, aunque breve, tiene una gran carga emocional y espiritual. Otra práctica tradicional es usar copal o incienso, cuyo humo se considera una guía para los espíritus en su camino de retorno. Mientras el aroma se eleva, se puede meditar o simplemente recordar con amor a quienes partieron, visualizándolos en paz y felicidad.

Al concluir el Día de Muertos, retirar la ofrenda simboliza cerrar un ciclo de amor, memoria y respeto. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

¿Qué hacer con los elementos de la ofrenda?

Cada elemento del altar tiene su propio destino simbólico. La comida, por ejemplo, ya no se consume, pues se cree que los espíritus han absorbido su esencia. Muchas familias eligen enterrarla en el jardín o en una maceta, como una forma de devolverla a la tierra. Este gesto representa el cierre del ciclo de vida y muerte, y la renovación de la energía.

Las flores de cempasúchil, símbolo de guía y luz, también pueden enterrarse o colocarse en un lugar natural. Si aún lucen frescas, puedes mantenerlas unos días más como recordatorio del amor que permanece. Los objetos personales, fotografías y recuerdos suelen guardarse con cuidado para reutilizarlos el próximo año, manteniendo viva la conexión entre generaciones.

