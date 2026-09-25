El dólar estadounidense se cotiza este viernes 25 de septiembre de 2026 en 17.6425 pesos mexicanos por unidad, de acuerdo con la última cotización disponible del Banco de México (Banxico) . El valor corresponde al tipo de cambio de referencia frente al peso mexicano y sirve como guía para operaciones, pagos y conversiones, aunque bancos y casas de cambio aplican precios distintos de compra y venta.

¿A cuánto está el dólar hoy, 25 de septiembre, en México?

El dato de referencia para este viernes es de 17.6425 MXN por cada dólar estadounidense (USD). Esto significa que, a nivel de cotización reportada por Banxico, una persona necesitaría alrededor de 17.64 pesos para adquirir un dólar, antes de considerar comisiones, márgenes cambiarios o diferenciales aplicados por las instituciones financieras.

Banxico reportó ese valor para el dólar de Estados Unidos el 24 de septiembre de 2026. Frente a la sesión anterior, cuando el registro fue de 17.5030 pesos por dólar, el tipo de cambio avanzó 0.1395 pesos, equivalente a una variación aproximada de 0.80%. En términos simples, el dólar ganó terreno frente al peso mexicano entre ambas referencias.

Indicador Valor Referencia Dólar estadounidense 17.6425 MXN Cotización de Banxico del 24 de septiembre Cotización previa 17.5030 MXN 23 de septiembre de 2026 Variación diaria +0.1395 MXN Alza aproximada de 0.80% Hace una semana 17.1872 MXN 17 de septiembre de 2026 Hace un mes 16.9647 MXN 24 de agosto de 2026 Cierre de 2025 18.0012 MXN 31 de diciembre de 2025 100 dólares 1,764.25 MXN Conversión referencial 500 dólares 8,821.25 MXN Conversión referencial 1,000 dólares 17,642.50 MXN Conversión referencial

Fuente: Sistema de Información Económica de Banxico. Las conversiones son referenciales y no incluyen comisión ni diferencial de compra-venta.

Tipo de cambio FIX y dólar para pagos: cuál usar

Conviene distinguir entre el tipo de cambio FIX y el tipo de cambio que un usuario encuentra al acudir a una sucursal bancaria, una casa de cambio o una plataforma digital. No siempre serán iguales.

El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico en días hábiles bancarios. La autoridad monetaria lo calcula mediante un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo para operaciones liquidables dos días hábiles después. Banxico informa el FIX a partir de las 12:00 horas y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el siguiente día hábil bancario.

Para cumplir obligaciones denominadas en dólares y pagaderas dentro de México, debe revisarse el valor que Banxico señala específicamente como “para pagos”. La propia institución precisa que se utiliza el tipo de cambio publicado en el DOF el día hábil bancario inmediato anterior. Por ello, no se debe asumir que el valor mostrado en una aplicación de divisas, en un buscador o en la ventanilla de un banco es automáticamente el aplicable a una obligación contractual, fiscal o comercial.

La referencia publicada por Banxico muestra que el 24 de septiembre el tipo de cambio “para pagos” era de 17.3015 pesos por dólar, mientras que el valor disponible para la cotización del dólar estadounidense se ubicaba en 17.6425 pesos. Ambos datos tienen usos y metodologías distintas.

¿Cuánto dan por dólar en bancos y casas de cambio?

El precio que recibe una persona por vender dólares suele ser inferior al precio que paga para comprarlos. Esa diferencia se conoce como spread cambiario y representa parte del margen de la institución, junto con posibles comisiones por el servicio.

Por ejemplo, si la referencia de mercado es 17.6425 pesos por dólar, un banco podría comprar dólares a un precio menor y venderlos a un precio superior. El monto final puede variar según el banco, la ciudad, el canal utilizado —sucursal, app, tarjeta o transferencia—, el importe de la operación y la disponibilidad de efectivo.

Antes de cambiar dinero, es recomendable:

Comparar el precio de compra y venta en más de una institución.

Confirmar si la cotización incluye comisiones, cargos fijos o costos por transferencia.

Revisar si el tipo de cambio aplica para efectivo, tarjeta, cuenta bancaria o remesa.

Consultar el tipo de cambio vigente justo antes de cerrar la operación, porque puede actualizarse durante el día.

Conservar el comprobante de la transacción, especialmente si se trata de montos elevados o pagos vinculados con una obligación formal.

El tipo de cambio interbancario también es distinto al precio minorista. Banxico lo identifica como una referencia para operaciones al mayoreo entre bancos, casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares, con liquidación a 48 horas; no equivale necesariamente a la cotización final de ventanilla para el público.

Conversión de dólares a pesos mexicanos

Para hacer una conversión estimada de USD a MXN se multiplica el monto en dólares por el tipo de cambio de referencia:

Así, 100 dólares equivalen a aproximadamente 1,764.25 pesos; 500 dólares, a 8,821.25 pesos; y 1,000 dólares, a 17,642.50 pesos. Estos cálculos son útiles para presupuestos, viajes, compras internacionales y remesas, pero no sustituyen la cotización real de la entidad que procesará la operación.

En comparación con el cierre de 2025, cuando Banxico registró 18.0012 pesos por dólar, el nivel de 17.6425 pesos implica que el peso se mantiene más fuerte frente al dólar en esta referencia; sin embargo, frente a hace un mes, cuando el dato era de 16.9647, el dólar acumula una apreciación frente a la moneda mexicana.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses