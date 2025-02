Cuando se planean las vacaciones, lo primero que se busca es el pasaje aéreo o en bus para asegurar el transporte, así como indagar cuáles son los principales atractivos turísticos a visitar; sin embargo, una de las acciones más complejas llega días antes del viaje: qué empacar. Si estás cerca a visitar Perú y no te quieres equivocar al armar tu maleta, aquí te dejo una pequeña guía de lo que no te puede faltar para no tener complicaciones con el clima.

Y es que muchas veces se considera el empacar como una de las actividades más complicadas porque se terminan metiendo prendas que no se llegan a usar y solo ocupan espacio o se olvidan artículos importantes que pueden arruinar la experiencia o hacer que gastes más dinero para comprarlo, saliéndote del presupuesto.

Es por eso que resulta vital saber qué llevar y qué no cuando se llega a un nuevo destino, más aún si estás llegando a Perú y quieres conocer las playas, Machu Picchu o irte para la selva.

Estos consejos te ayudarán a empacar según cada destino y disfrutar al máximo de cada experiencia. (Foto: Timur Weber / Pexels)

¿Qué debo empacar en mi maleta de viaje?

Cada destino en Perú tiene su propio clima y necesidades y para eso debemos preparar bien nuestra maleta. Antes de pensar en la ropa, zapatos o accesorios, es vital que destines un espacio específico para los esenciales como tu documento de identidad, carné de extranjería o pasaporte. Estos deben estar separados, junto con los boletos, reservas y seguro de viaje.

Empaca según la región: la diversidad del Perú puede ser un reto a la hora de empacar, por eso, Me voy de viaje, agencia vacacional de Continental Travel, recomienda investigar un poco el clima y empacar dependiendo de las condiciones climáticas. Para ciudades costeras como Lima, Paracas o Máncora, se aconseja ropa fresca, ligera y versátil, gafas de sol, gorra, traje de baño y sandalias, sin olvidar un suéter ligero para las noches más frías. Para la sierra, en destinos como Cusco, Arequipa o Huaraz es fundamental contar con ropa térmica, una chaqueta cortaviento, calzado de trekking y guantes, además de un termo para bebidas calientes que te ayude a contrarrestar las bajas temperaturas. Finalmente, si vas a ciudades de la selva como Iquitos, Tarapoto o Madre de Dios, se deben incluir prendas ligeras pero de manga larga para evitar picaduras, impermeable, gorra y zapatos resistentes al agua.

Al hacer tu maleta es mejor enrollar la ropa en lugar de doblarla, así se ahorra espacio y no se arruga en el camino. (Foto: Vlada Karpovich / Pexels)

Empaca según la actividad: para actividades de trekking y aventura si o si necesitas una mochila ergonómica o lo suficientemente cómoda para que sostenga tu ropa térmica, casacas, snacks, enlatados y bebidas, así como tus implementos de campamento. Para explorar la ciudad procura llevar un calzado cómodo, no será necesario botas de trekking, pero sí zapatillas para largas caminatas, un bolso seguro para guardar tus documentos esenciales y una mochila pequeña. Explorar la selva requiere un poco más de preparación. La humedad junto con las altas temperaturas te obligarán a siempre estar hidratado y ligero, así que en un bolso ligero procura llevar ropa de secado rápido, artículos de aseo, protección solar, un sombrero y botellas de agua.

También será imprescindible tener a la mano artículos de aseo, protector solar, un buen repelente de insectos y una botella de agua reutilizable para mantenerse hidratado en cualquier lugar de tu viaje.