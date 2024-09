Hay quienes sienten que un desayuno perfecto es comerlos revueltos con jamón sobre pan tostado, mientras que otros esperan la hora del almuerzo para freír uno y ponerlo sobre el arroz con la yema líquida, aunque otros encontraron en ellos la mejor forma de cerrar el día y no consumir carbohidratos por la noche. El huevo es de esos alimentos que no deben faltar en tu dieta diaria, no solo por su versatilidad, sino por su gran aporte nutricional. Si quieres darle un giro a tu alimentación y adoptar una dieta saludable, hoy te explico qué le pasa a tu cuerpo si consumes dos huevos al día. Además, te recomiendo: por qué debes guardarlos con la punta hacia abajo.

Mucho se sabe sobre sus grandes beneficios para la salud. Un solo huevo aporta 6 gramos de proteína y 14 nutrientes esenciales y un gran contenido de vitaminas A, D, E, B12, yodo, hierro, calcio, zinc, selenio, entre otros.

Si bien hay ciertos mitos sobre si es bueno o no comerlos todos los días, algo que ha ocasionado que muchas personas se abstengan de ingerirlos, lo cierto es que es una gran opción para alimentarte bien.

¿Por qué comer dos huevos al día?

Ya te expliqué los grandes beneficios de un solo huevo, ahora, comer dos diarios puede traer mayores ventajas a la salud.

Mejora de la memoria: La colina que contienen los huevos es un nutriente esencial que estimularía el desarrollo y la función cerebral, según señala un estudio de Arizona State University. Además, mejora el funcionamiento del hígado, reduce los niveles de colesterol malo y es anticancerígeno.

Vista: El huevo protege los ojos, gracias a su contenido de vitamina A y luteína, que previenen la degeneración ocular y las cataratas.

Piel y cabello: el huevo es rico en biotina, lo que frena la caída del pelo y la dermatitis seborréica.

Corazón: Según investigadores de la Universidad de Alberta, Canadá, comer dos huevos al día disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares por sus antioxidantes.

Aumenta la energía: comer huevo regularmente ayudaría a mantener el cuerpo con los niveles de energía necesarios para las actividades diarias gracias a su aporte de proteínas y grasas saludables.

¿Cómo preparar los huevos?

Ahora, si lo que te intriga es cuál es la mejor manera de comer esos dos huevos al día, pues tienes al libertad de hacerlos revueltos con verduras como cebolla, tomate o ajo pero teniendo cuidado con el aceite; también puede ser a manera de tortilla o frito con aceite de oliva; otra alternativa es cocido o duro.

