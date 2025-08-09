Cuando deseas enfriar alguna bebida en tiempos de verano , recurres a los cubos de hielo . Sin embargo, un consejo llamativo de expertos en salud está generando asombro: aplicar este pequeño elemento en la zona de la nuca. ¿Realmente es capaz de brindarte algún beneficio? Si te desperté la curiosidad, entonces, presta atención a la siguiente información que te brindaré.

Si te das cuenta, los distintos ingredientes o elementos que tenemos en cocina tienen propiedades interesantes que pueden beneficiar tu cuerpo. Quizás no tenga el mismo efecto que los medicamentos, pero se encargan de aliviar en gran medida lo que padecemos. Ahora, te sorprenderás el efecto de un pequeño cubo de hielo en esta zona de tu cuerpo.

Los cubos de hielo mayormente son usados para enfriar cualquier tipo de bebida. (Créditos: Freepik)

Por qué colocar un cubo de hielo en la nuca

Ninguna persona está libre de experimentar momentos de tensión. Cuando la preocupación y la ansiedad se hacen presentes, ocasionan que entremos en desesperación. Seguramente, has buscado una forma efectiva de calmar estas sensaciones y el hielo se presenta como una gran opción.

Y es que te pequeño cuerpo sólido y frío tiene un impacto considerable en nuestro sistema nervioso cuando lo tocamos, pero si lo aplicas en puntos estratégicos, tal como la nuca, provoca cambios fisiológicos.

Otra buena opción es colocar un paquete de gel en esta zona, pero debes estar congelado. (Crédito: Freepik)

Ashwini Nadkarmi, director médico asociado de Brigham Psychiatric Specialiaties en el Brigham and Women’s Hospital, afirma que colocar hielo en la parte lateral de nuca ocasiona que “el nervio vago se estimule y reduzca el mecanismo de lucha o huida del cuerpo”.

Desde otra perspectiva, el doctor Norberto Furman añade que esta técnica ayuda a aliviar los dolores de cabeza, relaja los músculos y mejora considerablemente el estado de ánimo. Si te convencí en realizarlo, el especialista recomienda que lo apliques dos veces al día por un aproximado de 15 minutos o hasta que el hielo se derrita.

Como notarás, un cubo de hielo no te toma tiempo en hacerlo ni afectará tu bolsillo, pues lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Según los especialistas en salud, te quedarás sorprendido por la relajación que conseguirás.