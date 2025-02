Los clientes de Dunkin' Donuts recibieron una buena noticia. La compañía de café y donas anunció la eliminación del recargo por la leche vegetal y demás alternativas lácteas en las bebidas. Una nueva implementación que es celebrada por los veganos, los intolerantes a la lactosa y cualquier persona que prefiera leche de avena.

De acuerdo con información de PEOPLE, a partir del 5 de marzo, Dunkin' Donuts dejará de cobrar un costo adicional por agregar otras alternativas lácteas a cualquiera de sus bebidas. “Esto mejora la capacidad de Dunkin de ofrecer a los clientes una amplia gama de personalizaciones de bebidas, lo que les permite disfrutar de bebidas Dunkin' de calidad, a su manera, a un excelente precio”, señaló un portavoz entrevistado por la revista.

Una clienta de Dunkin' Donuts pidiendo sus donas. (Foto: AFP)

¿CUÁNTO SE AHORRARÁN SUS CLIENTES CON ESTA NUEVA MEDIDA?

Actualmente, Dunkin’ Donuts aplica un recargo a los clientes que añaden leche de almendras y leche de avena a sus bebidas, que varía según la sede. En la ciudad de Nueva York, el monto es de 75 centavos, mientras que en Chicago, el cobro adicional es de $1 dólar en la aplicación de la compañía.

La empresa con sede en Quincy, Massachusetts, asegura que esta nueva política responde a los comentarios de los clientes y se une además a otras franquicias de café que ya dejaron de cobrar por estas alternativas de leche vegetal, como Starbucks.

Justamente, Dunkin' tiene más de 13.200 restaurantes en casi 40 mercados globales, según su sitio web, lo que la convierte en la segunda cadena de café más grande detrás de Starbucks, que tiene más de 32.000 tiendas.

¿A QUIÉNES AFECTA LA NUEVA POLÍTICA LÁCTEA DE DUNKIN DONUTS?

Según la organización sin fines de lucro Mercy For Animals, casi el 90% de las personas de las regiones del este de Asia, el 80% de los nativos americanos, el 65% de los afroamericanos y el 50% de los latinoamericanos son intolerantes a la lactosa.

“Mercy For Animals aplaude a Dunkin' por esta decisión histórica”, dijo Jennifer Behr, gerente de relaciones corporativas de dicha organización, en una declaración enviada por correo electrónico a USA TODAY. “Los recargos por la leche de origen vegetal crean barreras para quienes no pueden o eligen no consumir productos lácteos, lo que hace que esto sea una victoria para la equidad y la sostenibilidad”.

Fachada de un local de Dunkin Donuts. (Foto: AFP)