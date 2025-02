Costco es conocido no solo por sus precios competitivos en productos al por mayor, sino también por su oferta de alimentos listos para preparar. Desde su panadería hasta platillos como pollos asados y opciones listas para hornear, la tienda ofrece alternativas convenientes para quienes desean ahorrar tiempo en la cocina. Esto ha hecho que muchos se pregunten si realmente vale la pena adquirir estos artículos, o si existen mejores en términos de calidad y precio en otros establecimientos por lo que ahora analizaremos en detalle la oferta gastronómica de dicho comercio, en base a un análisis publicado por The Takeout.

La popularidad de Costco ha crecido gracias a su modelo de venta, que se basa en la compra en grandes cantidades, lo que permite a los consumidores acceder a precios competitivos. Sin embargo, la comida preparada que la tienda ofrece, bajo su marca Kirkland Signature, ha generado una creciente demanda debido a la comodidad que brinda, especialmente en un mundo donde el tiempo es escaso y las personas buscan soluciones rápidas para sus comidas diarias. Pero, ¿realmente los precios y la calidad justifican la compra de estos productos?

Costco abrió su primer almacén en 1976 bajo el nombre de Price Club en San Diego, California (Foto: AFP)

¿LA COMIDA DE COSTCO ES RECOMENDABLE?

Uno de los productos más populares de Costco es el Kirkland Signature Mac and Cheese, que se vende a US$3.49 por libra, lo que representa un precio total cercano a los US$14 por una bandeja de 4 libras. Comparado con otras opciones del mercado, como las porciones individuales de Panera Bread, el costo de este macarrón con queso es considerablemente más bajo, lo que podría hacerlo una opción atractiva para aquellos que buscan una comida rápida y económica. Sin embargo, es importante considerar que, aunque el precio es barato, el tamaño de la porción puede ser un factor a tener en cuenta si se busca una comida más balanceada.

Además del macarrón con queso, Costco ofrece otros platillos como los wraps de pollo, tocino y rancho, que se venden a US$6.99 por libra. Estos wraps vienen en paquetes de aproximadamente 2.5 libras, lo que podría parecer suficiente para una comida, aunque algunos consumidores podrían necesitar más para completar su plato. Por otro lado, la lasaña de ravioles de Kirkland Signature, que incluye dos bandejas de 1.4 kg cada una, tiene un costo cercano a los US$20 por unidad. Este artículo podría ser una alternativa práctica para alimentar a toda la familia, especialmente si se guarda una de las bandejas para una comida futura. Así, la tienda ofrece productos que pueden ser ventajosos para familias grandes o para quienes prefieren comprar en grandes cantidades.

A pesar de los precios atractivos, es importante tener en cuenta que no todas las opciones de comida en Costco son necesariamente una buena inversión. Según el análisis de The Takeout, aunque los precios pueden resultar convenientes, algunas de estas comidas preparadas pueden ser más caras que si se compraran los ingredientes frescos y se prepararan en casa. Además, el control sobre la calidad nutricional en estos productos es limitado, y algunos de ellos tienen altos niveles de sodio y grasas, lo que puede no ser adecuado para quienes buscan una dieta más saludable.

Otro factor relevante es el tiempo de preparación. Si bien muchos de los productos de Costco requieren poco tiempo de cocción, como los wraps o los kits de tacos callejeros, otros necesitan ser horneados o calentados en el microondas, lo que puede no ser tan conveniente para quienes buscan opciones listas para consumir sin más preparación. Además, algunos productos de gran demanda tienden a agotarse rápidamente, lo que puede hacer que la disponibilidad sea un factor limitante en ocasiones.

En cuanto a la relación costo-beneficio, algunas opciones de Costco ofrecen una gran cantidad de comida por un precio razonable, lo que puede ser útil para familias numerosas o para aquellos que buscan almacenar alimentos a largo plazo. Sin embargo, no todas las opciones se destacan en cuanto a precio en relación con la cantidad de comida que ofrecen, y algunas alternativas caseras podrían resultar más económicas y saludables a largo plazo.

En conclusión, las comidas preparadas de Costco pueden ser una solución conveniente para quienes buscan comodidad y rapidez. Sin embargo, no siempre son la opción más económica o saludable. Es recomendable que los consumidores evalúen sus prioridades antes de decidir si estos productos son adecuados para su estilo de vida, considerando tanto el precio como los posibles beneficios de preparaciones caseras.