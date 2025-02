Si vives en Estados Unidos es poco probable que no hayas oído de Costco, una tienda minorista que es muy famosa y porque millones de personas hacen sus compras allí. Es más, seguramente has ido a hacer tus adquisiciones, al menos una vez. Todos conocemos lo que se ve en la tienda, en cada uno de sus pasillos y en su web. Pero poco o nada se conoce de las personas que están detrás de todo ese éxito.

Costco, es una de las cadenas de supermercados más grandes y exitosas del mundo. Fundada en 1976, la empresa se ha destacado por su modelo de negocio basado en el sistema de membresía, que no solo crea compradores, sino que los integra a un “club exclusivo”. Este modelo, que ofrece productos de alta calidad a precios competitivos, ha sido clave en su expansión. Hoy en día, opera en diversos países fuera de Estados Unidos, llevando su filosofía de ahorro a millones de hogares en lugares como Canadá, México, Reino Unido, Japón, Corea del Sur y Australia, entre otros.

El éxito de Costco no es solo una cuestión de expansión geográfica. Su constante crecimiento en ventas y su capacidad para mantenerse a la vanguardia en un mercado altamente competitivo demuestran la fuerza de su modelo de negocio. A medida que la empresa crecía, también lo hacía su influencia en la industria minorista, convirtiéndose en un referente en el mundo de los clubes de almacenes.

Costco ofrece membresías a sus clientes, que les permite acceder a descuentos exclusivos (Foto: Costco / Instagram)

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE COSTCO?

Costco no tiene un dueño único, sino que es una empresa cotizada en bolsa con una estructura de propiedad compartida entre numerosos accionistas. Los fundadores originales de Costco, James Sinegal y Jeffrey Brotman, son considerados las figuras clave que establecieron la filosofía y el modelo que la compañía sigue hasta el día de hoy. Sinegal, en particular, fue fundamental en el desarrollo de la empresa y se mantuvo en su liderazgo hasta 2012. Aunque ya no están al frente, ambos siguen siendo figuras históricas dentro de la compañía.

En cuanto a la propiedad actual de Costco, alrededor del 70% de sus acciones está en manos de accionistas institucionales e individuales. Entre los principales accionistas se encuentran grandes fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, que poseen grandes paquetes de acciones. Esto significa que, aunque Costco sigue siendo una compañía pública, no hay un solo propietario, sino un grupo de inversores que controlan la mayoría de las acciones de la empresa.

Costco recibe a millones de compradores todos los años (Foto: AFP)

LA INFLUENCIA DE LOS ACCIONISTAS INSTITUCIONALES

El control mayoritario por parte de accionistas institucionales permite que empresas como BlackRock y Vanguard tengan una influencia significativa en la toma de decisiones de Costco. Estos fondos, que administran grandes sumas de dinero en nombre de inversionistas individuales y otras entidades, tienen un poder considerable sobre la dirección de la compañía. Sin embargo, el modelo de Costco sigue siendo dirigido por su equipo ejecutivo, liderado por el actual CEO, Ron Vachris, quien asumió el cargo en 2021.

Costco no tiene un dueño único, sino que su propiedad está distribuida entre una variedad de accionistas, siendo los fondos de inversión como BlackRock y Vanguard los actores más destacados. Aunque los fundadores jugaron un papel crucial en la creación y el éxito inicial de la empresa, la estructura corporativa actual refleja la diversificación y el interés global en este gigante del retail.