Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aprobó el sábado tres órdenes ejecutivas en las que impone aranceles del 25% a los productos de México y Canadá, con la excepción de los productos energéticos canadienses, a los que se grava con 10%. En el caso de China se impone un 10%, que es adicional a los aranceles que ya existieran sobre los productos de ese país. A pocos días de que la medida entre en vigor, muchas personas se preguntan si los aranceles podrían aumentar más adelante.

El 4 de febrero los aranceles empezarán a afectar a muchos productos. Por ahora, la población está a la espera de la Lista Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos (HTSUS). Todo indica que solo hay unas pequeñas excepciones técnicas para evitar gravar a productos que ya han sido sometidos a aranceles o a donaciones de comida, ropa y medicinas para ayuda humanitaria.

¿PODRÍAN AUMENTAR LOS ARANCELES A MÉXICO Y CANADÁ?

Donald Trump amenazó con subir los aranceles si hay una respuesta por parte de alguno de los tres países. “En caso de que [Canadá/México/China] tome represalias contra Estados Unidos en respuesta a esta acción mediante derechos de importación sobre las exportaciones de Estados Unidos a Canadá o medidas similares, el presidente podrá aumentar o ampliar el alcance de los derechos impuestos en virtud de esta orden para garantizar la eficacia de esta acción”, se puede leer en la orden.

En realidad, ya podía aumentar los aranceles, aunque la orden no lo señalara, con lo que es más una amenaza que una cláusula habilitante. Cabe mencionar que los aranceles se mantendrán hasta que Trump lo decida. En teoría, hasta que los gobiernos de los tres países haya corregido la situación; en la práctica, es un juicio subjetivo.

“El secretario de Seguridad Nacional informará al Presidente de cualquier circunstancia que, en opinión del secretario de Seguridad Nacional, indique que el Gobierno de Canadá ha tomado las medidas adecuadas para paliar esta crisis de salud pública mediante acciones cooperativas de aplicación de la ley. Una vez que el presidente determine que se han tomado medidas suficientes para paliar la crisis, se eliminarán los aranceles descritos”, menciona la orden.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que responderá con medidas arancelarias (Foto: AFP)

LAS RESPUESTAS DE MÉXICO Y CANADÁ

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció “medidas arancelarias y no arancelarias” contra Estados Unidos. “Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio”, sostuvo al respecto.

Además, Sheinbaum instruyó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para que realizara un plan frente a la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, aunque no ha dado detalles de las medidas que tomará su gobierno ni qué mercancías estadounidenses se verán afectadas.

Desde Canadá, el primer ministro Justin Trudeau indicó que su país replicará la decisión de Trump con la misma receta: aranceles del 25% a una lista de productos del país estadounidense por valor de US$30,000 millones. Una segunda ola arancelaria sobre productos por valor de US$125,000 millones se aplicará tres semanas después.

¿DONALD TRUMP PLANEA NUEVOS ARANCELES?

El presidente reiteró el último viernes que se prevén para más adelante. “Vamos a poner aranceles a los chips. Vamos a poner aranceles sobre el petróleo y el gas. Eso ocurrirá bastante pronto, creo que alrededor del 18 de febrero, y vamos a poner muchos aranceles sobre el acero. Ya tenemos aranceles sobre el acero, y hemos salvado nuestra industria siderúrgica, pero eso fue relativamente pequeño en comparación”, comentó al respecto.

Donald Trump dejó claro que la Unión Europea no se librará de los aranceles. “¿Que si voy a imponer aranceles a la Unión Europea? Absolutamente, aranceles. La Unión Europea nos ha tratado terriblemente”, dijo. “No compran nuestros coches, no compran nuestros productos agrícolas, esencialmente, no nos compran casi nada. Y tenemos un déficit tremendo con la UE. Así que haremos algo muy sustancial con la Unión Europea. Llevaremos el nivel a donde debería estar”, agregó.

Justin Trudeau, primer ministro canadiense, respondió a las medidas de Donald Trump (Foto: AFP)